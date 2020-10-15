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社會 社會焦點 保障人權

美魔女起立蹲下...保全貼身照做　手機解鎖：裙底風光狂攝10秒

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記者邱中岳／台北報導

北市1名身材火辣的女美魔女到美妝店挑選染髮霜，竟遭1名色保全尾隨，且趁女子蹲下選購物品時偷拍，女子眼角餘光發現後下樓告知店員，女子則攔住色保全，最後通知警方到場，打開手機發現女子被偷拍的裙底風光。

▲▼美魔女在美妝店被偷拍，警方將陳姓男子依現行犯帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲美魔女在美妝店被偷拍，警方將陳姓男子（灰衣男）依現行犯帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，33歲的陳姓男子，擔任保全公司員工，13日下午3時許，發現1名49歲的吳姓女子，面容姣好、身材火辣，竟尾隨女子到美妝店，並趁女子挑選染髮霜時伺機偷拍。

警方指出，吳姓女子蹲下挑選染髮霜，準備起身時，隱約感覺到後方的陳姓男子也迅速起身，且陳男還直接將手機放入口袋，吳女懷疑自己遭到偷拍，隨即下樓告知店員。

店員也請2樓店長調閱現場監視器，但是吳女發現陳男準備離去，便在樓梯間堵住陳男去處，並趁機將陳男口袋中的手機抽出，避免對方刪除證據，最後店長通知警方到場。

警方要求陳男將手機解鎖，赫然發現吳姓女子裙底風光被偷錄影打10秒，且還有2張照片，當場將人帶回派出所訊後依照妨害秘密罪嫌送辦。

據了解，陳姓保全偷拍不只一次，曾經在9月中旬於別處偷拍女子被發現，警方也呼籲，女子穿著短裙應注意四周是否有人偷拍以免受害。

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