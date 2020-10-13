「一刀穿胸」刺殺女同事…日月光保全辯霸凌　法官看LINE對話傻眼

▲日月光楠梓廠區保全刺殺女同事，遭法官判刑17年半。（圖／資料照）

文／中央社

（中央社記者洪學廣高雄13日電）日月光公司K23廠周姓保全去年9月和同事陳姓女子發生口角，竟外出買水果刀返回刺死陳女再自首。高雄高分院今天上午維持原判，依殺人罪判周男17年半，全案可上訴。

判決書指出，由中鋼保全公司派駐在日月光K23廠中控室的駐衛保全員周子傑，和陳女是同事關係，但周子傑去年9月14日晚間和陳女在中控室值班時，因兩人發生口角，周子傑竟違規外出購買水果刀，返回刺傷正在休息的陳女。

由於陳女當時正在中控室旁房間坐著休息，周子傑見狀，竟正面朝陳女左胸刺入一刀，陳女受傷逃至中控室不支倒地，周子傑則持公務手機報警自首「我殺了同事」，陳女當天上午6時22分因失血過多死亡，案經橋頭地檢署偵查起訴。

橋頭地院法官審理時，周子傑自稱平時遭陳女職場霸凌，但經檢視兩人LINE對話紀錄，卻發現周子傑不但將帳號改為「Jay Chou」、照片改為歌手周杰倫，還不斷向陳女打聽另名女同事感情狀況，合議庭據此認定職場霸凌應非事實。

橋頭地院一審審酌周子傑符合自首減刑要件，但尚未與陳女家屬和解、未坦承犯案動機等，依殺人罪判處他17年半徒刑，褫奪公權6年。周子傑不服上訴，高雄高分院今天上午駁回，全案可上訴。