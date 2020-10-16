快訊／狂男拿西瓜刀闖台南市衛生局　4警「長棍+盾牌」壓制送醫

▲台南市警新營分局警方派員到場，將該名持刀男子強制送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名被台南市生局列為社工輔導關懷對象的男子，16日上午9時40分許，涉嫌持西瓜刀揮舞闖入服務台，衛生局人員立刻通報政風室介入處置，經安撫該男子情緒無效，隨即報警處理，市警新營局警方到場，並配合衛生局評估，依精神衛生法第32條規定將該男子強制送醫。

台南市衛生局嚴正譴責暴力，並表示對於該件突發事故，基於偵查不公開，相關事證刻正依法調查中，衛生局尊重司法調查之結果，也呼籲任何民眾對政府或任何人有所意見，應循正當程序表達意見，不可使用暴力、兇器或其他具公共危險性之物品遂行不法行為，造成社會不安，這並非言論自由保障之範圍，也會造成侵害他人或國家社會法益，大家應共同維護社會安寧及進步。

黃偉哲市長重視市民的身心健康，如果您或您的親友有藥癮戒治的問題，歡迎撥打24小時毒品防制諮詢專線0800-770-885（請請你，幫幫我），或加入台南市政府毒品危害防制中心LINE@，將由專業人員提供各項諮詢及戒治服務，諮詢內容採全程保密。另外，若市民朋友有精神疾病照護上的困擾與需求，可就近與轄區衛生所聯繫或於衛生局上班時間致電（06）2679751分機377-379或06-6357716分機162(或164)，或上台南市政府衛生局網站http://health.tainan.gov.tw//list.asp?nsub=A1A500精神衛生業務查詢相關資訊。

據了解，該名持刀闖入台南市衛生局東興辦公室的男子，係因涉毒癮被衛生局列入輔導關懷對象，社工人員也對當事人進行關懷，該男子16日上午到衛生局要找該社工，且持預藏的西瓜刀揮舞，嚇壞衛生局現場人員，經勸導無效報警查處，且該男子疑因藥物引發精神異常，經評估後依法強制送醫治療。全案由衛生局及市警新營分局調查處理中。

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