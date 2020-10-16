台南怪客闖衛生局！揮西瓜刀嗆「有人洩露我個資」　恐嚇罪法辦

▲新營警分局中山路派出所長謝東憲等人，勸導謝男放下手中刀械，並在衛生局人員評估後，將謝男強制送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局於16日上午9時48分許接獲報案，在新營區衛生局東興辦公室，有情緒失控民眾持西瓜刀揮舞，員警立即趕往現場處置，經警方到場勸阻安撫37歲謝姓男子情緒後，謝男將刀械放下，由警方護送強制就醫。

新營分局警方指出，37歲謝姓男子於16日上午9時48分許，持西瓜刀至新營區衛生局東興辦公室，謝男情緒明顯不穩，聲稱有人洩露他的個資，欲找衛生局長官理論。

新營警分局中山路派出所長謝東憲獲報，後立即率員快速抵達東興辦公室處理，謝所長好言相勸，先行安撫民眾情緒，控制現場，並要求謝男先放下刀子，經溝通後謝男願意放下刀子，員警上前持續安撫，以保持心情穩定，待救護車到達後將其強制就醫，偵訊後將依恐嚇危害安全罪嫌移送法辦。

警方指出，本案警方獲報迅速抵達現場，經有效溝通後，得以快速平安落幕，未有人員受傷。新營分局長斯儀仙呼籲民眾，對政府或任何人有所意見，應循正當程序表達意見，不可使用暴力、兇器或其他具公共危險性之物品遂行不法行為，造成社會不安，這並非言論自由保障之範圍，也會造成侵害他人或國家社會法益，大家應共同維護社會安寧及進步。

有台南市衛生局指出，有關16日上午這位持刀挾持滋擾的民眾，目前是衛生局心衛社工服務中的個案，個案今天的暴力行為，初步懷疑可能是心情不佳、情緒混亂，因此有破壞公物及挾持同仁等暴力失控行為。當下衛生局聯繫警察及消防單位並啟動強制送醫。目前住院治療中。衛生局將持續與醫院端聯繫，並討論治療計畫，慎密社會安全網。另，針對被挾持同仁可能引發的害怕情緒，將積極協助提供心理輔導資源，及持續關懷同仁。

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