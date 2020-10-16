　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警破獲機車「照後鏡」怪盜　犯嫌竟是機車行老闆！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警三分局查獲李姓機車行老闆，四處行竊機車照後鏡，並起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局查獲李姓機車行老闆，四處行竊機車照後鏡，並起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市安南區近來發生數起竊案，特別是歹徒連續下手行竊的目標不是金錢、車輛，竟然是機車「照後鏡」，市警三分局成立專案小組，透過大數據分析作案歹徒犯案樣態，於10月14日清晨埋伏年約70歲的李姓男子，一查他竟是機車行老闆，行竊照後鏡目的是省下幫客人修換照後鏡的材料費，實在因小失大得不償失。

警方說，該名竊嫌十分狡猾，不僅專挑清晨4-6時人煙稀少時犯案，更戴口罩及鴨舌帽掩蓋容貌，騎乘自行車在犯案前後迂迴繞行，試圖掩蓋犯案路線，讓警方查緝難度倍增，多次調閱監視器均出現斷點，所幸和順派出所所長林祿迪與警員曾振嘉、許永勳不辭勞苦，多日查訪詢問及調閱監視器畫面，更歷經多日勤務埋伏，終於在10月14日清晨6時20分，於安南區安和路四段逮獲李姓嫌犯，成功中止連續竊案，淨化安南區治安，維護民眾財產安全。

▲台南市警三分局查獲李姓機車行老闆，四處行竊機車照後鏡，並起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，李姓嫌犯年紀已近70歲，行竊時均以運動服裝打扮騎乘自行車外出，不僅會變裝，發現下手目標後，更會多方繞行觀察是否有監視器及旁人經過，下手後亦會假裝購買早餐或運動掩飾行蹤，手法十分老練，一度讓警方辦案陷入膠著，幸警方利用「大數據」偵查技巧，研判其出沒時間及地點逐步縮小埋伏地點，終於逮到犯嫌，讓李嫌大呼不可思議之餘，也佩服警方的偵查技巧。

更令警方感到意外地是，李嫌的職業居然是「機車行老闆」，在安南區自營機車行，偷竊動機居然是為了省下幫客人機車維修照後鏡的材料費，在獲知嫌犯身分時，辦案員警直呼驚訝，認為此舉可說是因小失大，如果民眾知道自己的機車維修後變成裝上「贓物」的車，肯定心有餘悸。

市警三分局分局長方國璽表示，本案雖是小案件，但所長及員警仍努力不懈，不僅勞心勞力，刑案偵查更有其獨到之處，本案能迅速偵破，足見努力不懈實為同仁表率。

・超值組含各種款式，兼顧所有需求

ET快訊
快訊／居家檢疫第8天…家人送早餐驚見他倒地猝死
鴻海首曝光「MIH電動車平台」　正式進軍電動車領域
公費流感疫苗已打逾4成　50~64歲族群施打暫緩
重機連切2車道撞酒駕車　怒跳上車踩爛後照鏡！網曝關鍵數字
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警破獲機車「照後鏡」怪盜　犯嫌竟是機車行老闆！

愛在桃園感恩回饋　公益園遊會

屏東林管處森林護管員甄試　月薪3萬元起跳…即日起郵寄報名

屏東男開槍「解悶」！警10小時火速逮人　縣長潘孟安頒獎

未兩段式左轉＋闖紅燈列取締重點　內埔警宣導＆取締並行

男喝酒解悶醉倒鐵捲門前　屏警人臉辨識系統助返家

雙北合作2025世界壯年運動會　3城市申辦唯一訪視獲肯定

新北農業局惜食物流平台　餐廳安心購買無毒「蔬果格外品」

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙….麗寶訂桌達6成

出生泰北！他戀上台灣女孩　李文開泰式餐廳獲米其林餐盤推薦

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

南警破獲機車「照後鏡」怪盜　犯嫌竟是機車行老闆！

愛在桃園感恩回饋　公益園遊會

屏東林管處森林護管員甄試　月薪3萬元起跳…即日起郵寄報名

屏東男開槍「解悶」！警10小時火速逮人　縣長潘孟安頒獎

未兩段式左轉＋闖紅燈列取締重點　內埔警宣導＆取締並行

男喝酒解悶醉倒鐵捲門前　屏警人臉辨識系統助返家

雙北合作2025世界壯年運動會　3城市申辦唯一訪視獲肯定

新北農業局惜食物流平台　餐廳安心購買無毒「蔬果格外品」

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙….麗寶訂桌達6成

出生泰北！他戀上台灣女孩　李文開泰式餐廳獲米其林餐盤推薦

《Versus Tales》新童話美少女遊戲正式上線　超扯豪華轉蛋同步登場

投資人把握雙11！　中信投信：慎選電商成分比重較高的陸股ETF

台南怪客突闖衛生局！揮舞西瓜刀表達「意見」　警勸阻強制就醫

柴犬進醫院搖尾嗨衝獸醫懷抱　飼主被甩後頭傻眼：又不是去散步

快訊／居家檢疫第8天…埔里男家中猝死！家人送早餐見屍嚇壞

《絕地求生》PML秋季賽第三週開打　最後 15 回合PCS3 台港澳代表隊即將揭曉

「跟老公提離婚」是生日禮物！　何如芸揭17年婚姻內幕：被很多壓力束縛

黃偉哲上菜「黃金比例燒賣」偷藏天能梗　笑喊我是特級吃貨

毒醫呂世明遭押！張宏年子轟：竟動員濫發求情信稱「苦海明燈」

《全明星運動會》玩真的　開播一個月傷兵累累…急call重量級男星救援

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

陳永和：林飛帆在生不救！死後捻香

涉未經核准生產醫療口罩　康匠負責人35萬交保

半路碰到熟人！吊嘎男打招呼慘摔

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙

台中男童連吐7天　X光一照大人全嚇壞…..磁條、鐵珠黏一排

戀上台灣女孩　李文開餐廳獲米其林餐盤推薦

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

瞄準小資女！新光三越台中店設美妝複合店

桃園建置約169公里長　共同管道

高端健檢需求拉高….中部激增3成

桃園蘆竹海湖運動森林公園竣工

屏東林管處僱森林護管員甄試　即日起郵寄報名

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

更多熱門

相關新聞

南警查獲改造手槍1把

南警查獲改造手槍1把

台南市警六分局10月初接獲線報，一名50多歲林姓男子擁槍自重，有危害治安之虞，六分局成立專案小組積極布線查緝，14日將林嫌緝捕到案，並查扣改造槍枝1把，全案依槍砲罪嫌送辦。

YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

包商當提款機！鐵改局貪官判刑9年定讞

包商當提款機！鐵改局貪官判刑9年定讞

Gogoro推4款水泥灰GT跑旅新車

Gogoro推4款水泥灰GT跑旅新車

被指竊Gogoro技術機密湛積說話了

被指竊Gogoro技術機密湛積說話了

關鍵字：

南警機車照後鏡怪盜老闆

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

七年級10大衰事「教召只排第4」

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面