南警破獲機車「照後鏡」怪盜　犯嫌竟是機車行老闆！

▲台南市警三分局查獲李姓機車行老闆，四處行竊機車照後鏡，並起獲贓物。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市安南區近來發生數起竊案，特別是歹徒連續下手行竊的目標不是金錢、車輛，竟然是機車「照後鏡」，市警三分局成立專案小組，透過大數據分析作案歹徒犯案樣態，於10月14日清晨埋伏年約70歲的李姓男子，一查他竟是機車行老闆，行竊照後鏡目的是省下幫客人修換照後鏡的材料費，實在因小失大得不償失。

警方說，該名竊嫌十分狡猾，不僅專挑清晨4-6時人煙稀少時犯案，更戴口罩及鴨舌帽掩蓋容貌，騎乘自行車在犯案前後迂迴繞行，試圖掩蓋犯案路線，讓警方查緝難度倍增，多次調閱監視器均出現斷點，所幸和順派出所所長林祿迪與警員曾振嘉、許永勳不辭勞苦，多日查訪詢問及調閱監視器畫面，更歷經多日勤務埋伏，終於在10月14日清晨6時20分，於安南區安和路四段逮獲李姓嫌犯，成功中止連續竊案，淨化安南區治安，維護民眾財產安全。

警方指出，李姓嫌犯年紀已近70歲，行竊時均以運動服裝打扮騎乘自行車外出，不僅會變裝，發現下手目標後，更會多方繞行觀察是否有監視器及旁人經過，下手後亦會假裝購買早餐或運動掩飾行蹤，手法十分老練，一度讓警方辦案陷入膠著，幸警方利用「大數據」偵查技巧，研判其出沒時間及地點逐步縮小埋伏地點，終於逮到犯嫌，讓李嫌大呼不可思議之餘，也佩服警方的偵查技巧。

更令警方感到意外地是，李嫌的職業居然是「機車行老闆」，在安南區自營機車行，偷竊動機居然是為了省下幫客人機車維修照後鏡的材料費，在獲知嫌犯身分時，辦案員警直呼驚訝，認為此舉可說是因小失大，如果民眾知道自己的機車維修後變成裝上「贓物」的車，肯定心有餘悸。

市警三分局分局長方國璽表示，本案雖是小案件，但所長及員警仍努力不懈，不僅勞心勞力，刑案偵查更有其獨到之處，本案能迅速偵破，足見努力不懈實為同仁表率。

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