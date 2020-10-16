20歲男深夜載5人開車狂飆…「彎道自撞」意識模糊！後座4少年全骨折

記者許宥孺、戴若涵／台南報導

台南市善化區溪美里15日深夜11時36分左右發生一起自撞車禍！一名20歲男子開車載著5名友人，行經進學路、溪美派出所前大彎道時，疑似因車速過快，車輛當場撞向路旁電線桿，男子與坐在副駕駛座上的18歲涂姓女子雙雙受困，後座4人則是骨折。整起事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼台南市善化區15日深夜發生一起自撞車禍。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

回顧整起事發經過，20歲男子15日深夜駕駛白色車輛載著5名友人上路，其中包括坐在副駕駛座上的18歲涂女，坐在後座的15歲陳男、15歲王男、16歲黃男、17歲林男，車輛行經溪美派出所前時，疑似因為車速過快又遇上彎道，車輛竟然朝電線桿撞去，強烈的撞擊力道當場讓車頭全毀，變電箱更直接被撞噴路中。

附近民眾聽見巨響紛紛前來查看，見狀趕緊報警處理。警消人員獲報到場後，趕緊將受困2人救出，20歲駕駛胸、四肢皆有擦傷、意識模糊，涂女則是左大腿骨折、意識清楚，坐在後座的4人亦分別受有手部骨折，所幸意識皆清楚。至於整起事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼車內6人分別受有骨折等傷勢，被送醫治療。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

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