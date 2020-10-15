機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

▲▼YATOGO計畫投放共享機車包含白牌及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

台灣山葉今年8月宣布率先在花蓮投入YATOGO共享機車，預計在年底投放500台燃油機車，這也是全台第一個推動可租借燃油機車的共享運營商。YATOGO執行長袁易等人日前拜會花蓮市長魏嘉賢，提及希望能與花蓮市合作行銷觀光。由於花蓮幅員遼闊，深入花蓮景點秘境，共享機車可以是最佳代步工具，袁易期盼有機會可以與花蓮市合作，行銷花蓮市的觀光景點。





YATOGO執行長袁易偕同營運長許政隆、技術長鄭濬宇及公關長劉峻瑋等人拜會花蓮市公所，向魏嘉賢介紹該公司在今年8月投入共享機車業務的內容。袁易說，YATOGO是由台灣山葉公司一手打造的共享機車品牌，以「三年內新車」、「原廠保修」、「駕駛、乘客、車體險」為保證，為花蓮的住民、遊客提供安全的共享體驗，並為花蓮的觀光經濟帶來正面的能量。袁易指出，YATOGO計畫明年底前投放共享機車約1500台，包含白牌Limi系列、旗艦車款MAX系列、勁戰系列，以及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。

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▲▼YATOGO執行長袁易偕同營運長許政隆、向魏嘉賢介紹共享機車業務的內容。



對於YATOGO在花蓮開闢市場，魏嘉賢覺得在東台灣推展共享機車是相當大的冒險，因為要了解消費者的使用習慣，也要抓住產業政策的變化。不過他深信台灣山葉是國內主要機車生產廠商之一，肯定在推出共享機車前就已做好市場評估。



袁易表示，YAMAHA早在3年前就開始投入共享服務YATOGO研發，從硬體、軟體、後勤維運等都一手包辦，而YATOGO與其他共享機車服務不同的是，採取「定點租還」以及投放燃油機車。他說，定點租還指的是甲地借甲地還或甲地借乙地還的模式，這可以避免共享機車擠壓市區停車格，並且造成車輛被破壞的情況，所以消費者可以先透過手機App來預訂車輛，再到據點領取車鑰匙租車，無論是租或還都相當便利。至於會投放燃油機車而不是電動機車的原因，主要是電動機車續航力不足，只適合在大都會代步，但若用在花蓮觀光發展，則在運營上會有高難度的問題。





袁易操作YATOGO的APP給魏嘉賢參考，他說，YATOGO提供七期燃油機車，一公升汽油可跑50公里，一日遊花蓮綽綽有餘，且七期燃油機車不僅符合以共享推行節能減碳的目標，同時在花蓮全縣已建置七十多家加油站，可提供共享機車充分循環續航力。



共享機車在花蓮剛起步，這在觀光代步工具的性能上是相當創新的商機。魏嘉賢說，汽車受限於環境空間，有時無法深入花蓮景點秘境，但機車就沒有這方面的問題，非常歡迎YATOGO特地來到觀光資源充沛的花蓮，期盼有更多旅客以共享機車代步來體驗花蓮優美的景致。

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