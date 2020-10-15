　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼YATOGO計畫投放共享機車包含白牌及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼YATOGO計畫投放共享機車包含白牌及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

台灣山葉今年8月宣布率先在花蓮投入YATOGO共享機車，預計在年底投放500台燃油機車，這也是全台第一個推動可租借燃油機車的共享運營商。YATOGO執行長袁易等人日前拜會花蓮市長魏嘉賢，提及希望能與花蓮市合作行銷觀光。由於花蓮幅員遼闊，深入花蓮景點秘境，共享機車可以是最佳代步工具，袁易期盼有機會可以與花蓮市合作，行銷花蓮市的觀光景點。

▲▼YATOGO計畫投放共享機車包含白牌及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

YATOGO執行長袁易偕同營運長許政隆、技術長鄭濬宇及公關長劉峻瑋等人拜會花蓮市公所，向魏嘉賢介紹該公司在今年8月投入共享機車業務的內容。袁易說，YATOGO是由台灣山葉公司一手打造的共享機車品牌，以「三年內新車」、「原廠保修」、「駕駛、乘客、車體險」為保證，為花蓮的住民、遊客提供安全的共享體驗，並為花蓮的觀光經濟帶來正面的能量。袁易指出，YATOGO計畫明年底前投放共享機車約1500台，包含白牌Limi系列、旗艦車款MAX系列、勁戰系列，以及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼YATOGO計畫投放共享機車包含白牌及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼YATOGO執行長袁易偕同營運長許政隆、向魏嘉賢介紹共享機車業務的內容。

對於YATOGO在花蓮開闢市場，魏嘉賢覺得在東台灣推展共享機車是相當大的冒險，因為要了解消費者的使用習慣，也要抓住產業政策的變化。不過他深信台灣山葉是國內主要機車生產廠商之一，肯定在推出共享機車前就已做好市場評估。

袁易表示，YAMAHA早在3年前就開始投入共享服務YATOGO研發，從硬體、軟體、後勤維運等都一手包辦，而YATOGO與其他共享機車服務不同的是，採取「定點租還」以及投放燃油機車。他說，定點租還指的是甲地借甲地還或甲地借乙地還的模式，這可以避免共享機車擠壓市區停車格，並且造成車輛被破壞的情況，所以消費者可以先透過手機App來預訂車輛，再到據點領取車鑰匙租車，無論是租或還都相當便利。至於會投放燃油機車而不是電動機車的原因，主要是電動機車續航力不足，只適合在大都會代步，但若用在花蓮觀光發展，則在運營上會有高難度的問題。

▲▼YATOGO計畫投放共享機車包含白牌及紅牌大型重機，希望能搶攻花蓮每年數百萬的旅客商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

袁易操作YATOGO的APP給魏嘉賢參考，他說，YATOGO提供七期燃油機車，一公升汽油可跑50公里，一日遊花蓮綽綽有餘，且七期燃油機車不僅符合以共享推行節能減碳的目標，同時在花蓮全縣已建置七十多家加油站，可提供共享機車充分循環續航力。

共享機車在花蓮剛起步，這在觀光代步工具的性能上是相當創新的商機。魏嘉賢說，汽車受限於環境空間，有時無法深入花蓮景點秘境，但機車就沒有這方面的問題，非常歡迎YATOGO特地來到觀光資源充沛的花蓮，期盼有更多旅客以共享機車代步來體驗花蓮優美的景致。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
颱風「沙德爾」恐生成！這天起雨彈連炸3天　降雨熱區曝
人妻愛上70歲「老王」！咻進摩鐵激戰自拍　夫崩潰出手了
快訊／台鐵驚傳「鋼軌斷裂」！列車延誤
不想拉別人陪葬！聯結車駕駛「台76暴斃」　死前用盡力氣自撞護
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台鐵驚傳「鋼軌斷裂」單線行車！宜蘭－北迴線恐延誤

機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

降低台灣防疫負擔　移民署宣布彈性放寬外國人在台期限30天

10月「台海軍演圖」曝亞太暴風中心　寶傑脫口驚呼：台灣！

大學生必買筆電？過來人勸「資工系」沒買會悲劇：絕不跟他一組

颱風「沙德爾」可能生成！今晚宜蘭大豪雨警戒　周末降雨熱區出爐

年薪120萬！碩士哥「開180萬車卻無房」　女友媽鄙視：嫁你很辛苦

10分鐘「農藥殘留質譜快檢」　農委會抽驗北農芹菜不合格率大降15%

宣布開放美豬「才開專家會議」遭批　陳時中鬆口公開「食安諮議會」

「沙德爾」颱風下半天可能生成　宜蘭雨勢加劇升級豪雨特報

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

超貪師傅晚間通水管喊價1萬5　人夫想請他走秒降半價：6千可

快訊／台鐵驚傳「鋼軌斷裂」單線行車！宜蘭－北迴線恐延誤

機車小巧可深入秘境！YATOGO共享機車擬進軍花蓮　年底投入500輛

降低台灣防疫負擔　移民署宣布彈性放寬外國人在台期限30天

10月「台海軍演圖」曝亞太暴風中心　寶傑脫口驚呼：台灣！

大學生必買筆電？過來人勸「資工系」沒買會悲劇：絕不跟他一組

颱風「沙德爾」可能生成！今晚宜蘭大豪雨警戒　周末降雨熱區出爐

年薪120萬！碩士哥「開180萬車卻無房」　女友媽鄙視：嫁你很辛苦

10分鐘「農藥殘留質譜快檢」　農委會抽驗北農芹菜不合格率大降15%

宣布開放美豬「才開專家會議」遭批　陳時中鬆口公開「食安諮議會」

「沙德爾」颱風下半天可能生成　宜蘭雨勢加劇升級豪雨特報

買不到TOPGUN畢業生專屬錶別氣　IWC特別版一樣帥翻

《艾蜜莉在巴黎》帥鄰居是性感廚師　看完他的5個迷人地方，還不愛爆

冷血魔鬼深夜25刀刺死前女友　完事後煮食大腦和內臟

幸福設計師程于純：裝潢跟結婚一樣，都需要溝通與時間磨合

告白失敗活該！專家2點打槍「超壓迫求愛」行為：打槍率超高

明星兒輕生逝4年…媽為他親手做生日蛋糕　「依然想你」告白惹鼻酸

中職／統一、富邦激戰白熱化　爭冠劇本各自寫

羅雲熙躲辦公桌下狂野激吻！《半糖》尺度網害羞：成年人畫面

日職／羅德主力確診因外出用餐？　球團解釋沒有違反規定

影／不用研究基本面！短線操作「大賺20%↑」　精準挑對強勢股

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

生活熱門新聞

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

iPhone 12夜拍有感升級！內行卻有2點遺憾

台中外送員「4杯飲料亂放」　顧客隔天下樓一看傻眼了

「我的婆婆殺了我」　苦命媳最後搜尋曝

口罩今天全面開放自由購買

桃園Xpark爭議！官方823字聲明來了

七年級10大衰事「教召只排第4」

譚敦慈：外食這「2種菜」千萬別打包

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚成功

正妹穿戰服面試高山深溝外露　本尊曝光

foodpanda「道歉啟事」玩笑開大了！業者回應

IPhone12跟2 Pro該選哪個？果粉解密

更多熱門

相關新聞

包商當提款機！鐵改局貪官判刑9年定讞

包商當提款機！鐵改局貪官判刑9年定讞

交通部鐵改局南工處第六工程段副工程司余竹倫，涉嫌在監督台鐵地下化工程機會，向廠商收賄，包含堂姊住處的裝潢費、自己機車的維修費用，全都叫廠商買單，總計收賄超過46萬元。一審將他重判12年，二審高雄高分院改將他判刑9年，案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

Gogoro推4款水泥灰GT跑旅新車

Gogoro推4款水泥灰GT跑旅新車

被指竊Gogoro技術機密湛積說話了

被指竊Gogoro技術機密湛積說話了

騎機車闖紅燈　警攔下發現「彈勾」揪槍毒

騎機車闖紅燈　警攔下發現「彈勾」揪槍毒

機車三貼車禍兒不治　傷心父母緩起訴

機車三貼車禍兒不治　傷心父母緩起訴

關鍵字：

機車小巧深入秘境YATOGO共享租借燃油旅客續航力

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

台中老公寓「30年6房客全上吊亡」！都死在同位置

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面