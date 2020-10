太空垃圾危機　蘇聯失效衛星與中國火箭助推器險對撞

▲外太空已佈滿垃圾,火箭將更難找到通往衛星的明確軌道。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

自蘇聯1957年發射人造衛星1號開始,人類快速發展太空競賽。如今,地球軌道面臨滿是垃圾、碎片的困境。根據太空專家追蹤,由蘇聯和中國遺留的兩個大型太空垃圾在週四晚間極度接近,甚至對撞。沒有人能確定物體是否會發生碰撞,因為太空中時常發生未撞擊事件。

據《CNN》報導,一具已失效的蘇聯衛星和一具廢棄的中國火箭助推器,在周四晚上有可能撞擊在一起。位於加利福尼亞州的公司LeoLabs使用地面雷達跟踪太空物體,該公司將碰撞機率定在10%或更高,這對太空事件而言是很高的數值。截至16日為止,尚未傳出蘇聯衛星與中國火箭助推器發生撞擊的消息。

LeoLabs首席執行官Daniel Ceperley表示,「我們每週多次看到廢棄的衛星彼此之間相距100米,而且移動速度非常快。」他說,公司決定提高公眾對這一事件的認識,因為這兩個龐然大物如果碰撞,很可能會形成巨大的碎片場。雖然太空交通專家迫切希望避免這種情況,不過,沒有專家能確定是否「可能」發生撞擊。

最近一次碰撞發生在2009年,一枚廢棄的俄羅斯軍用衛星撞向了由美國電信公司運營的活動通信衛星。那次事件產生大量的碎片雲。殘骸仍在軌道上,對附近的衛星構成持續性的威脅。儘管它對地表生活的人類沒有太大的危險,但它確實威脅著各種目的的衛星,包括跟踪天氣,研究氣候以及提供電信服務......等。

火箭實驗室首席執行官麥克道爾在推特上警告說,空間變得過於擁擠,一次新的碰撞將「非常糟糕」。它可能導致空間中的碎片數量增加,每塊碎片都會增加新碰撞發生的可能性,甚至引發災難性的連鎖反應。

