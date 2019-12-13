1.7億「太空垃圾」包圍地球！4臂機器人首升空掃除　再自我毀滅

▲名為「ClearSpace-1」自毀機器人擁有4隻手臂，可在太空中吸附垃圾。（圖／翻攝自clearspace.today）

記者曾羿翔／綜合報導



地球軌道目前面臨滿是垃圾、碎片，其中包括大量死亡衛星的問題。歐洲太空總署（ESA）對此宣布，取名為「ClearSpace-1」自毀機器人的將跨出史上第一步，清掃軌道內的垃圾與殘骸碎片。據了解，該款機器人由瑞士ClearSpace公司研發，機身擁有4隻手臂，可在太空中吸附垃圾。

綜合外媒報導，歐洲太空總署對外表示，自毀機器人將先吸住碎片、垃圾，清理這個荒地，接著再跳回地球，過程中機身與垃圾都會在大氣層中燃燒殆盡。

▲地球周圍的太空碎片分布。（圖／載自ESA官網）

ClearSpace創辦人兼執行長皮捷特（Luc Piguet）指出，現在是進行清掃任務的「最適當時機」，太空中的殘骸與垃圾問題比以往都更加緊迫，全球現在擁有2000多個運轉中的衛星，但地球軌道上卻存在3000多枚死亡衛星。

報導也指出，該任務將在2020年初開始著手，預計將在2025年正式發射，在這之前會在較近軌道進行一系列測試。

事實上，歐洲太空總署公布的統計資料顯示，目前大約有1.7億個太空碎片繞著地球飛行，現在地球軌道看起來就像是太空垃圾的墳墓。自蘇聯1957年發射人造衛星1號開始，人類快速發展太空競賽，地球軌道中的殘骸垃圾已超過了運行中的衛星，太空大掃除勢在必行。

歐洲太空總署總幹事沃納（JanWörner）就說，想像一下，如果歷史上所有失蹤的船隻現在仍然漂流在水面上，航行在海上是多麼危險的事。