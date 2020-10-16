食安諮議會2/3委員反美豬　民眾黨要求公開會議紀錄

▲民眾黨團於議場前召開記者會，要求公布食安諮詢會議的會議紀錄。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

明年元旦起將將放寬含瘦肉精美豬進口，立法院近日舉行聯席會議審查相關9項行政命令，萊豬攻防進入深水區。民眾黨團16日召開記者會，要求政府公開9月4日食安諮詢會議的影音檔、內容，質疑為何在多數專家都反對的情況下，最後仍做出可能危害國人健康的決策？

民眾黨團上午於立院議場前召開記者會，包括黨團總召賴香伶、副總召張其祿、幹事長高虹安、立委邱臣遠、蔡壁如都出席。總召賴香伶說，黨團已經要求要公開食安諮詢會議的影音檔、內容，讓國人了解專家的專業意見，何以在這麼多人反對的情況下，會議記錄竟仍是同意，不符合外界認知。

蔡壁如表示，蔡政府8月18日宣布萊豬進口，沒有事先公告，已經行政程序不正義，也沒進立院審查。到了專業部門應拿出專業態度審查，結果衛福部因政院「先射箭、後畫靶」，9月4日才補召開食安諮詢會議補正，且9月5日火速做成決議。

蔡壁如質疑，很多專家談到ADI（acceptable daily intake，每日容許量），食藥署報告裡頭講89%的ADI是安全範圍內，可是在食品安全專家裡，很多位專家提到應該降到50%以下的ADI，也有一兩位認為60%ADI也可以，但都絕對不是現在89%，籲衛福部尊重專家意見。

蔡壁如提到，對於是否再重啟研究的健康風險評估報告的標案，每次建議時衛福部長陳時中也都不回答，「不尊重專業，希望重啟標案也不願意，也不願意公開諮詢會議內容」，衛福部應為國人健康把關，否則只能國人自己守護。

高虹安也說，陳時中一直都強調所有決策經過科學根據，以國人健康做過健康評估，希望讓民眾有知的權利，多數專家反對情況下，為何最後還是做出可能危害國人健康的決策？

高虹安質疑，陳時中在這幾項決策上，不停在立院質詢反覆說辭，像是9月18日總質詢時詢問陳時中邊境逐批檢驗，是不是確定的政策？陳稱邊境檢驗會採用前三批，而非逐批，但前天衛環委員會時，陳時中又改口是前五批，說是因為這次是憑著食藥署內部會議，「所有政策攸關國人健康，立院每次決策從何而來？這樣真的能幫國人健康做到完善把關嗎？」

此外，高虹安提到，萊克多巴胺應該像農藥一樣，到出貨前有所謂停藥期，以果實類、柑橘類來說，有6至14天依據不同農藥類型的停藥期，質詢時也問農委會，有沒有跟源頭廠商談，要求是否也要有萊克多巴胺使用豬隻有停藥期？農委會僅稱有慣例48小時前要停藥，「農委會是不是現在連想要努力幫國人爭取健康的努力，都不願意去做？」