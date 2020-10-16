以為哥哥死了放冷凍櫃　20小時「屍體」詭異抖動弟：靈魂還在！

'Dead' man, 74, placed in a freezer by his Indian family is rescued after 20 hours https://t.co/NpeA2BV7CA — Daily Mail Online (@MailOnline) October 16, 2020

記者李振慧／綜合報導

印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)近來發生一起離奇事件，一名男子以為長期臥病的74歲哥哥庫馬爾(Balasubramanian Kumar)已經過世，便立即聯絡葬儀社並把遺體放在冷凍櫃中冷藏，沒想到20小時後「屍體」的手居然在抖動，才發現對方根本沒死。

居住在坎德安帕蒂村(Kandhampatti)的74歲男子庫馬爾，12日被弟弟薩凡納(Sarvanan)發現怎樣都叫不醒，對方認為他已經死亡便聯絡葬儀服務公司提供冷凍櫃，並打電話聯絡所有親戚告知死訊。

葬儀社工作人員隔日要來取遺體時，目睹庫馬爾的手竟然正在抖動，薩凡納看到後卻說，「喔，只是癲癇發作」，並認為會這樣是因為哥哥的靈魂還沒有完全離開身體。不過官員接到消息後，立即將庫馬爾移至附近醫院治療，目前人正在康復中。

警方表示，整起事件看起來似乎不是故意的，且70歲弟弟薩凡納其實對於哥哥病情不太了解，才會造成這起烏龍事件，目前依危害人類生命行為與危害他人人身安全2項罪名進行調查中。

▼男子「遺體」20小時後突然動了起來。（圖／示意圖／視覺中國）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。