少婦遭夫囚禁2坪廁所540天　獲救時無法行走「狂嗑8片印度薄餅」

▲印度女子遭丈夫非法囚禁在廁所長達一年半。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者葉睿涵/綜合報導

印度北方哈裡亞納邦(Haryana)一名35歲婦女被丈夫鎖在2.7坪、衛生狀況惡劣的小廁所中長達一年半後,終於被救出。官員表示,在他們抵達時,這名可憐的女子已經好幾天沒吃東西,虛弱得無法行走。

綜合《印度斯坦時報》和《每日郵報》報導,在得到受害者被其丈夫囚禁的消息後,婦女保護和禁止童婚官員古普塔(Rajni Gupta)13日與警方一同前往家中視察,發現這名婦女被鎖在又小又臭的廁所裡,及時將其救出。受害者在獲救後立即被送往當地醫院,並交由她的堂兄照顧。

Haryana: A woman who was allegedly locked inside a toilet for over a year by her husband was rescued by Women Protection&Child Marriage Prohibition Officer in Panipat.Victim's husband claims that she is mentally unstable. Police say,"Complaint has been filed,action will be taken" pic.twitter.com/HVriII2jwj