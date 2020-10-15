　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園新理想團隊30年有成　辦公益園遊會捐百萬回饋弱勢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，吸引上萬市民參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，吸引近萬市民參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府與新理想廣告公司共同籌辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」11日舉行，主辦單位邀請九天民俗技藝團、桃猿樂天女孩等知名表演團體與藝人現場演出，還大手筆捐贈百萬元給市府社會局回饋弱勢，這場公益園遊會所有活動所得，也將全數捐出做公益。

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，桃猿樂天女孩熱情演出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，桃猿樂天女孩熱情演出。（圖／記者沈繼昌攝）

這場公益園遊會活動在中壢區青埔棒球場、機捷A19站旁空地舉辦，請來星光藝人李千那、金曲歌后艾怡良現場飆唱，吸引大批粉絲前來朝聖，同時還有桃猿樂天女孩、九天民俗技藝團、YOYO家族與紙風車劇團演出，吸引許多家庭扶老攜幼參與，現場還有各式各樣美食小吃與遊樂等攤位，可滿足全家大小購物與品嘗美食需求。

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，九天民俗藝團熱力表演。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，九天民俗藝團熱力表演。（圖／記者沈繼昌攝）

市長鄭文燦也到場致詞指出，桃園現在是全台成長進步最快城市，推動年輕家庭計畫相當成功，生育率更是全國第一，很多年輕人選擇人生第一站落腳桃園，在桃園工作生活、追求人生夢想；目前桃園市針對新生兒提供每胎3萬元、雙胞胎7萬元生育補助，三歲以下幼兒提供每月育兒津貼3千元，若要疫後拚經濟，最好的方法就是結婚、買房、生子與住桃園，選擇桃園不會後悔，因為桃園是一個成長快速上升城市。

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，新理想團隊執行長黃正忠接受媒體訪問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，新理想團隊執行長黃正忠接受媒體訪問。（圖／記者沈繼昌攝）

新理想團隊執行長黃正忠表示，這次公益園遊會與市府共同舉辦，除回饋已購客戶外，更希望為社會盡一份責任與心力，第一次舉辦能如此成功，未來也可能成為常態性活動來舉辦，除捐出百萬元給桃園市社會局照顧弱勢外，全天園遊會的收入將全數捐出，希望發揮拋磚引玉的影響力。

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，吸引大批市民參與。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市新理想廣告公司11日在中壢區青埔地區舉辦「愛在桃園感恩回饋‧新理想30公益園遊會」，吸引大批市民參與。（圖／記者沈繼昌攝）

新理想廣告為回饋已購客，在活動舞台現場大手筆抽出了百萬購屋金，幸運的已購戶都摩拳擦掌等待好運降臨，其中首獎更可獲得百萬購屋金。

新理想廣告公司以永續傳承為企業理念，深耕桃園並遍布北台灣各地，在北台灣地區房地產市場關注建案銷售，都可看到新理想身影，今年新理想公司跨進30年的新歷程，展望未來除積極邁進之外，更將持續投入公益服務並回饋社會。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
老公寓「30年6房客全上吊亡」！　房仲爆：都死在同位置
隔夜菜藏致命危機！ 　外食這「2種菜」千萬別打包
快訊／萬華3人屋內輕生！　1女無生命跡象
李妍憬猛拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！　當場走光
撐不住！　innisfree東區旗艦店要撤了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園新理想團隊30年有成　辦公益園遊會捐百萬回饋弱勢

2020吉貝耍夜祭10月20日登場　吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出

佳警「路」老師有感宣導　與民共伍交安宣導活動吸睛

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

拂曉出擊拆遷成特色？ 高思博：市府別把責任推人民！

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

桃園新理想團隊30年有成　辦公益園遊會捐百萬回饋弱勢

2020吉貝耍夜祭10月20日登場　吉貝耍孩童、原住民族歌手及團體串連演出

佳警「路」老師有感宣導　與民共伍交安宣導活動吸睛

美豬管制顛倒民眾食用無保障　高思博：國會若強制護航將激發公投對決

拂曉出擊拆遷成特色？ 高思博：市府別把責任推人民！

2020桃園文創博覽會　走桃花RUNNING TAOYUAN傳達大步向前邁進

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴　請檢調查馬姓地主6筆地

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩、網美必拍景點更多

2020台南鮮漁產業文化活動　31日在將軍漁港廣場盛大展開

漁民海上作業驚見遺體　台南海巡協助打撈上岸

港府：台港沒有司法互助法律　不可能違法提供台灣陳同佳案證據

三重婦誤打倒車檔猛踩油門　前衝後撞8車全倒...算算得賠30萬

全台最潮馬桶！無敵海景夕陽餘暉　因《消失的情人節》成朝聖地

日本Lawson「環保杯蓋」減少浪費！文青風設計有巧思　讓咖啡變好喝

女房客住2年變老婆　房東瞞5子女結婚「100萬蒸發」結局曝光

真的請到「雙金大來賓」！　《3國智》巨星身分揭曉：拼了…網全嗨翻

AirPods Tag 被爆將在11月發表！　AirPods Studio 仍可期望今年發布

117片「口罩網美牆」炫炸！7款新色一次曝光　網暴動敲碗：全包了

五人制棒球台體大搶頭香報名奪冠　郭勇志分享秘訣

北韓飛彈威脅世界！美韓兩國卻因「這問題」鬧翻...記者會遭取消

地方熱門新聞

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

逆子弒父　住戶：他像不定時炸彈

石門水庫清淤量　達歷年平均2倍　

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

台南藍軍要求用「全量分析法」重驗學甲爐碴

桃園創博　走桃花RUNNING TAOYUAN

漁民海上作業驚見遺體海巡協助打撈

台南鮮漁產業文化活動在將軍漁港展開

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

拂曉出擊拆遷成特色？

台南市婦女會賀市議會透明度全國第一　

青埔繪畫比賽　18件入圍作品展出

美豬管制顛倒民眾食用無保障

更多熱門

相關新聞

紙風車劇團來了　10/11桃園獻愛心

紙風車劇團來了　10/11桃園獻愛心

10月11日桃園市政府與新理想廣告，將共同主辦「愛在桃園感恩回饋，新理想30公益園遊會」，活動當天由紙風車劇團、YOYO家族等表演團體領銜演出，也邀請桃園育幼院孩童與桃園民眾們一起到場同樂。而新理想廣告將捐贈100萬元給桃園市政府社會局外，當天活動所得也會全數捐出做公益。

買新房子也需要「振興」　建案標榜最高折價40萬元

買新房子也需要「振興」　建案標榜最高折價40萬元

桃園家扶50週年辦公益園遊會

桃園家扶50週年辦公益園遊會

臺東林管處與創世合辦公益園遊會

臺東林管處與創世合辦公益園遊會

避同台？出席公益園遊會　郝、吳未碰面

避同台？出席公益園遊會　郝、吳未碰面

關鍵字：

新理想廣告公益園遊會捐百萬回饋

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

A片驚見女兒是主角！案情神展開

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面