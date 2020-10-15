快訊／桃園Xpark被爆水母斷肢、魟魚撞玻璃　官方澄清：絕對沒虐待生物

▲有網友於日前參觀後，指出館內魚撞玻璃受傷，甚至水母斷肢等慘狀，猜測是館內缸器過於狹小。（圖／記者彭懷玉攝，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

桃園Xpark八景島水族館8月7日才熱鬧開幕，有網友於日前參觀後，指出館內魚撞玻璃受傷，甚至水母斷肢等慘狀，猜測是館內缸器過於狹小。對此，官方表示，今（15日）下午1點左右將以新聞稿方式對外說明，將協調由飼育部協理一一回答民眾的質疑。

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▲桃園Xpark八景島水族館8月7日才熱鬧開幕，幾乎場場爆滿。

Xpark表示，經營水族館產業不容易，生物會有受傷是正常的，絕對沒有虐待生物。Xpark說，三天前其實就有看到網友的負面意見，當時其實有想發聲明澄清，經內部討論協調後，會統一於今（15日）下午1點鐘左右發聲明稿對外解釋情況，目前不傾向開記者會。

▲Xpark水族館爆出生物撞玻璃自殘現象。

有20年經營經驗的屏東海生館指出，會發生生物撞玻璃等異常行為，推估不會是單一原因，其中包含水質、溫度、鹽度、缸體等異常或不適合都有可能。屏東海生館說，每天開館、閉館都會巡視每個缸體，確保海洋生物的健康。

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