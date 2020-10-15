開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸！「故意」撞警非「意外」判無罪

▲彭姓男子開車行經某夜店時因撞警遭控肇事逃逸，但法官審理時認為彭是出於故意而非意外，不構成肇逃要件，審結判處無罪。（示意圖，與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／台中報導

彭姓男子2019年間搭載好友行經某夜店時，遇員警在實施攔檢點酒測，他為逃避檢測，竟先減速佯裝停車受檢，下秒直接加速衝撞正在執勤的孫姓員警，致孫臉部、頭部都受傷。彭男隨後還加速逃逸，因此除傷害罪外還遭控肇事逃逸罪，不過法院近日判決出爐，指出彭男是「故意」撞警，而非肇逃所定義的「意外」，審結判彭無罪。

彭男2019年12月1日凌晨近5時許，開車載著朋友胡姓男子行經台中某夜店時，眼見前方員警在該處設置攔檢點檢測酒駕，未逃避檢測，他竟先減速佯裝願意受檢，接著就趁孫警上前示意停車時，隨即加速衝撞，造成孫閃避不及，撲倒在彭男駕車引擎蓋上後倒地，臉部因此擦挫傷，頭部也掛彩，而彭男當下也旋即逃逸。

警方事後依傷害、肇事逃逸等罪將彭男移送法辦，其中傷害罪彭男確定被處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，另加上他與孫警以30萬元達成和解，再獲緩刑3年，但須服勞役100小時；肇事逃逸的部分則另案審理。

台中地院審理時認為，肇事逃逸罪的前提是行為人對於事故發生「非出於故意」，意旨肇事者「意外」發生交通事故或車禍」後逃逸才算，但如果行為人是出於故意殺人、傷害、重傷害的主觀犯意，而駕駛交通工具肇事致人死傷時，這樣僅能以殺人罪、傷害罪、重傷罪等刑責辦理。

法官指出，從此案來看彭男是為了逃避酒測故意撞警，僅能以妨害公務執行及傷害故意來辦理，雖然他撞警後確實有逃逸行為，但仍不構成肇事致人受傷逃逸罪的要件，故審結判他無罪。

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