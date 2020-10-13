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三寶撞騎士「驚悚推火球」！強飆3km車頭全面燒毀　影片曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

嘉義市12日上午9時許發生嚴重車禍，一名40歲男騎士行經大林鎮水碓附近時，遭到一輛黑色轎車從後方高速追撞，整個人當場重摔在地翻滾多圈，最後躺在路上一動也不動。駕駛撞到人後不但肇事逃逸，「機車卡在車底」起火燃燒仍堅持硬開，直到燒到車子引擎故障才棄車逃逸。

▲▼▲民眾上網尋兇，意外發現撞傷家人的肇事車輛車籍不符。（圖／東森新聞）

▲三寶撞騎士「推火球」硬飆3公里，機車卡底盤全面燃燒。（圖／東森新聞）

據悉，40歲男騎士12日上午9時出門準備前往郵局，不料在行經嘉義縣大林鎮中興路二段時，遭後方黑色轎車高速猛撞，導致他摔車重傷昏迷，附近路人見狀立刻報警。警方表示，他們趕到現場後，先將昏迷的騎士送醫，送醫後有內出血情況，目前仍在加護病房治療，車禍現場則未發現肇事轎車駕駛。

警方指出，他們當天除收到車禍報案外，同時也接到鄰近水源路有車輛起火，到場後才發現起火車輛就是車禍的肇事車。原來肇事駕駛在衝撞機車後，造成機車卡入車底且起火燃燒，但他寧願推火球也要硬開逃逸，直到開了2、3公里，車子燒壞拋錨，他才棄車逃離現場。

▲民眾上網尋兇，意外發現撞傷家人的肇事車輛車籍不符。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警方除接到車禍報案外，同時也接到鄰近水源路有車輛起火。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，由於肇事車輛的車牌與車籍資料不符，他們目前除了調閱沿線監視器，也將從車牌、車籍的擁有人分頭調查。受害男子的家屬也在臉書發文，希望有熱心網友或目擊者可以幫忙，協助還原現場情況或提供行車紀錄器畫面。

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