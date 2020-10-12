囂張影片曝！賓士舞女醉撞80歲嬤落跑…拒捕「秒變蛆蟲」露腿狂踢

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市警二分局12日上午10時許，經過中西區西門路2段及中正路口時，發現一輛賓士車擦撞機車後竟肇事逃逸，員警見狀隨即上前要進行攔查，並通報攔截圍捕，終於在西門路3段攔下該名33歲黃姓女駕駛，期間黃女不斷抗拒掙扎，造成員警手部擦傷，經酒測後發現，黃女酒精濃度竟高達0.56毫克，如今黃女囂張影片也曝光！

▲▼黃女酒駕撞80歲嬤還拒捕，光腳瘋狂掙扎拒捕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，黃女在舞廳上班，12日上午10時58分時，她駕駛黑色賓士車行經中西區西門路2段及中正路口，不慎擦撞到80歲黃姓女騎士，導致機車追撞前方計程車的事故，孰料，黃女肇事後卻未停車查看傷者及車輛毀損情形，竟還踩下油門逃之夭夭。

當時巡邏員警發現，隨即一路狂追，並通報勤務中心攔截圍捕，最後在西門路3段查獲肇事車輛，並將滿身酒意的駕駛人黃女，依現行犯予逮捕及實施酒精濃度檢測，但逮捕過程中，黃女不只拒捕，還激烈出腳想要掙脫警方的箝制，導致員警手部受有擦傷。

事後黃女被測出酒測值竟高達每公升0.56毫克，全案將依公共危險及妨害公務等罪嫌移送台南地檢署偵辦。另外，透過監視器畫面也可看到，黃女撞上騎士後，不僅毫無減速，還闖紅燈直接離開現場，行徑相當囂張。

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