灌威士忌「遇塞車秒入睡」　駕駛被叫醒飆3句話慘噴18萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中李姓男子今年6月5日下午和朋友一起喝酒聊天，接著開車離去，卻因為遇到塞車不小心睡著，被前來處理的警員叫醒，還氣到大罵「裝肖耶」、三字經等髒話，結果因此挨告兩罪，本月初被台中地院法官分別判處有期徒刑5月、拘役30日，皆可易科罰金。

▲李男酒駕回家，卻在塞車時睡著。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，李男6月5日在朋友家飲用威士忌，同日傍晚6時許開車準備返家，行經台中市北屯區北平路4段與昌平路路口時，因為遇到塞車而停住，等待過程中不勝酒力，竟然坐在發動的車子裡陷入昏睡。

台中市第五警分局北屯派出所莊姓警員獲報前往處理，並將李男叫醒進行盤查，沒想到對方一氣之下突然破口大罵「裝肖耶」、「機X啦，林北」、「X你娘」等髒話，於是當場壓制逮捕；後來經吐氣酒精濃度測試，測得李酒後吐氣所含酒精濃度達每公升0.70毫克，明顯超標。

台中地院法官認為，李男今年因為酒駕已被判刑3月，卻不知悔改，再度酒駕上路，甚至用不雅字眼當街辱罵警員，考量到他從事的工作月薪僅3萬元，日前依公共危險罪判處5月有期徒刑，得易科罰金15萬元，另外再依侮辱公務員罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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