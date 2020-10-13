調查官拚績效遭控與毒販自導自演　最高法院判無罪確定

▲高雄巿調處機動站前緝毒組長蔡裕中被控與毒販勾結，自導自演，獲判無罪確定。此為示意圖。。（圖／記者李毓康攝）



記者吳銘峯／台北報導

高雄巿調處機動站前緝毒組長蔡裕中，遭控為求破案績效，接受毒販提議安排走私70公斤安毒給檢調查獲做績效，蔡男還領取50萬績效獎金，但檢方認為他自導自演，因此依貪污罪嫌起訴。一審判決無罪，二審改判1年10月，但更審又改判無罪。案經上訴，最高法院依照《刑事妥速審判法》規定，判蔡男無罪確定。

高雄市調查處2016年4月間查獲罹患癌症末期的曾姓男子，從國外走私運送70公斤安非他命入境。當時負責查案的高雄市調查處機動站緝毒組組長蔡裕中，還因此獲得50萬元查緝獎金。但檢方查出，蔡男先前查緝41公斤愷他命案件時，結識該案毒販游政發，游男為減免刑度，提議以安排人頭運輸毒品入境方式給檢調做績效，希望可以汙點證人身份，獲得減刑，而蔡男竟欣然同意，配合演出。

檢方起訴指出，游男安排國外毒梟走私70公斤安非他命入境，並聯繫罹患肺腺癌的「死轉手」曾姓男子收貨；游男再以檢舉人身分，將曾男行動電話門號提供給蔡男，讓蔡男循線查獲70公斤安毒走私案件，並申領查緝獎金。曾男因此遭判11年徒刑，之後過世。至於檢方認為蔡男、游男自導自演，除了販毒以外還詐領公共財物，因此分別提起公訴。

游男販毒部分一審重判12年、二審改判9年8月，但更二審與更三審改判無罪，目前上訴最高法院審理中。至於蔡男被控詐領獎金部分，法院審理時蔡男否認犯罪，主張在游男提供死轉手行動電話前，調查局即已鎖定曾男進行監聽，並無配合游男演出的情事。一審法院採信他的供詞，判決無罪。

但上訴二審後，高雄高分院合議庭認為蔡男確實與毒販勾串自導自演破案戲碼，再藉此領取獎金，因此二審改依「公務員利用職務上機會詐取財物未遂罪」，逆轉改判蔡男1年10月徒刑、褫奪公權2年。全案再經撤銷發回，高雄高分院更一審又改判蔡男無罪。案經上訴最高法院，最高法院13日駁回上訴，蔡男無罪確定。