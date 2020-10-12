氣樓上鄰居太吵！他樓梯間敲牆回擊　反遭「圓黑30公分」打斷手指

記者黃翊婷／綜合報導

台中侯姓男子不滿樓上饒姓住戶太吵，去年12月2日晚間7時許拿著裝潢用的角材回敲牆壁「報復」，沒想到雙方因此發生爭執，他反而遭長約30公分的擀麵棍打到腦震盪、手指骨折。台中地院法官認為，饒男的行為已經超出正當防衛的容許範圍，最終依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

▲侯男不滿樓上的饒男經常製造噪音。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

侯男接受檢警詢問時證稱，案發當天晚上他受不了住在12樓的饒男又在敲打地板，於是帶著角材走出11樓的住家，跑到樓梯間敲打饒家住處外牆報復，雙方因此發生口角，「我被擋住後有出手推開他，他就回去屋裡拿了一根圓圓黑黑的木棍，往我的後腦敲了5、6下，我用手擋住，他就繼續用木棍敲我的左手，導致我左手骨及頭部受傷，我為了保命，就拚命抓住他的手，拉扯中他跌倒摔到11樓。」

侯男事後前往醫院就診，確定受有頭部外傷合併腦震盪、左手第四掌骨及第五指近端指骨骨折等傷害。對於上述指控，饒男坦承的確有發生口角，但並未持擀麵棍毆打，「是他拿木棒攻擊我，我為了自衛，所以回家拿擀麵棍擋在頭部前方，避免再遭毆打。」

▲饒男辯稱拿擀麵棍是要自衛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

不過，台中地院法官認為，侯男一共接受兩次偵訊，前後證述情節大致相符，也有醫院的診斷證明書，核對後確認受傷之處與遭攻擊部位相符，因而認定他的證述並非空穴來風，應堪採信。

至於饒男辯稱是正當防衛，法官指出，兩人先是在樓梯間發生口角，假如他為了自保，返回屋內報警即可，不用拿出擀麵棍再回到樓梯繼續發生肢體衝突，這顯然不是單純想要排除不法侵害的必要行為，因此不採信他的說詞，日前依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。