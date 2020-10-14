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台中今晚減壓供水　盧秀燕列出供水秩序：民生→工業→農業

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▲▼台中今晚減壓供水，盧秀燕視察石岡壩供水情形，並列出供水秩序，先民生、工業，再農業（圖／台中市政府提供）

▲台中今晚減壓供水，盧秀燕視察石岡壩供水情形，並列出供水秩序，先民生、工業，再農業（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

經濟部水利署14日宣布桃園、新竹、苗栗及台中地區水情轉黃燈，今晚夜間減壓供水，市長盧秀燕到石岡水壩瞭解大台中供水情形，她強調，市府「輕重緩急」調配用水，民生優先，工業用水則由福田水資源中心再生水供應，農業灌溉也將配合中央全力因應，度過水情難關。

▲▼台中今晚減壓供水，盧秀燕視察石岡壩供水情形，並列出供水秩序，先民生、工業，再農業（圖／台中市政府提供）

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台中市政府超前部署，日前已召開旱災應變工作會議，要求各工業區省水5%因應。

盧秀燕表示，今年夏天因為沒有颱風帶來充沛雨水，造成水庫蓄水率不佳，水情吃緊，市府邀集經濟部水利署、中區水資源局共同討論因應措施，針對今晚開始實施夜間減壓供水，在水情吃緊情況下，應首先保障民生用水充足，市府將釋出福田水資源中心再生水，提供工業區使用，避免排擠民眾用水。

經濟部水利署中區水資源局長陳弘凷感謝市府超前部署，提早向民眾宣導節約用水措施，經濟部正召開旱災應變小組第二次會議，討論中部以北二期稻作用水調整措施，希望能在降雨不足的情況下，讓影響降到最低。

水利局長范世億提到，「福田放流水回收再利用計畫」是中部地區第一個啟動的再生水計劃，工程經費40億7000萬元，未來將埋設約29公里的輸水管線供應台中港工業區，生活污水經由水資源回收中心處理回收再利用，最大優點就是「穩定」，不受天候影響，全年無休穩定提供。

水利局說明，台灣10月底後將進入枯水期，直到隔年4月梅雨季節來臨前，都必須有完整的水情監控，最近一波降雨只集中台北翡翠水庫集水區，對於中部水庫進帳有限，目前水庫蓄水量相較於歷史同期偏少。

經發局也已請各機關學校落實節水，並持續掌握中部地區各水庫水位及自來水公司供水情形，未來將視水情積合中央節水行動。

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