「蔣公行館變社宅」東勢子社宅開工　盧秀燕：保留老樹建構好宅

▲盧秀燕主持東勢子段社宅開工典禮，該地昔日是蔣公行館。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府東區東勢子段昔日為蔣公行館「恊園」所在地，如今市政府規劃為社會住宅，14日舉行開工典禮，市長盧秀燕表示，為了維護生態與樹木生長空間，該基地特別保留5棵列管老樹，而且只蓋100戶，並規劃610坪開放空間，預計2023年落成後，將成為鄰里大公園。

盧秀燕出席東勢子好宅新建工程開工典禮時表示，她接任市長前，台中有200戶社宅完工，感謝前市長胡志強、林佳龍的努力，在她任內，已有691戶完工、3077戶興建中，今天開工的東勢子好宅是她上任後第4座開工的社宅，另外還有1040戶即將發包，預計2022年前，台中完工或興建中的好宅會達到5008戶。

住宅處指出，東勢子段社宅基地以「環境教育從一棵樹開始」為設計概念，以老樹為起點，串聯基地恊園舊址，讓建築體就像一棵樹自然伸展呼吸，結合傳統三合院「埕」的概念，讓各層住宅單元都能連結，與老樹意象相呼應，編織成自然共生的「埕」市。

該基地面積4236平方公尺，鄰接進化路，另銜接力行路、精武路，交通十分便利，規劃地下2層、地上15層，地面層設有店鋪1戶，2樓規劃1戶社福空間，2樓以上則有1房型49戶（8坪）、2房型43戶（16坪）、3房型8戶（24坪）共100戶，斥資3億3千餘萬元，預計2023年底完工。

住宅處表示，青壯年、新婚及育幼者申請承租社宅有加分權重，以提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅承租率高達8至9成，除了承租福利外，也提供種子甄選計畫、住民輔導等措施，減輕青年壓力。

出席的市議員邱素貞表示，東勢子段過去是蔣介石行館，前市長林佳龍時期規畫並保存當地綠樹，興建時融入地景的社會住宅，兼具交通機能及教育文化，是年輕人成家立業，更是養兒育女、養老養生的好地方。

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