墾丁香蕉灣溺水意外！男潛客下水未起　搶救上岸命危送醫

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國慶連假湧入大批遊客，今(9)日下午16時15分接獲警方轉報恆春鎮香蕉灣安檢所2點鐘方向浮潛處溺水救護，屏東縣政府消防局獲報出動派遣墾丁分隊人車前往救援，救起一名49歲男性潛水客，呈現無呼吸心跳狀態，緊急送往恆春醫院救治，由於他只穿一條游泳褲，沒初步了解沒有其他潛水客與他在一起，相關原因，後續由海巡等單位調查處理。

▲▼救援潛水客溺水。

▲救援人員利用擔架將溺水者送醫。

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