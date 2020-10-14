聽說「免役很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

▲當兵是許多台灣男生難忘的回憶。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣大部分男子都必須入伍服役，當兵向來也是男生們茶餘飯後的熱門聊天話題。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他聽過一種說法，就是「免役會很難找工作」，因為可能會不被當成男人，忍不住好奇問卦「真的會有免役很難找工作的情況嗎？」

這位網友文中表示，「常常聽過一種說法，免役會很難找工作，會不被當成男人之類的」，接著就想問其他網友，「有認識的人求職的真的遇過這種事情嗎？因為免役被刁難之類的。」想看看有沒有人求職時，真的曾因為免役就受到不平等待遇之類的事情。

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貼文一出，就有網友馬上留言，「看學經歷，誰管你當過什麼兵」、「那是義務役對自己自慰的話」、「會被問一下，其他條件很好的話，當然沒影響」、「不會，跟兵役多久無關，進職場當廢物是無關兵役的。」

不過也有人認為，「中年主管很多都當過兵的，面試時，還會跟你聊當兵話題，多少有加分吧？畢竟台灣公司要的是聽話員工。除非你是條件很好的，可以讓他無視你免役，不然兩個差不多的，一般正常都會知道選哪個吧！」

其中有網友點出重點，「體力活工作，看到免役一定會問你；白領級不會管你兵役」、「當然有的，看工作類型，身體殘疾的免役非常難找工作」、「主要還是怕你身體有不可知的病症吧」、「當過兵的應徵保全、客服、清潔工、搬家工人，都有加分喔！」