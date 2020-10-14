　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聽說「免役很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲當兵是許多台灣男生難忘的回憶。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

▲當兵是許多台灣男生難忘的回憶。（示意圖／翻攝自Facebook／國防部發言人粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣大部分男子都必須入伍服役，當兵向來也是男生們茶餘飯後的熱門聊天話題。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他聽過一種說法，就是「免役會很難找工作」，因為可能會不被當成男人，忍不住好奇問卦「真的會有免役很難找工作的情況嗎？」

這位網友文中表示，「常常聽過一種說法，免役會很難找工作，會不被當成男人之類的」，接著就想問其他網友，「有認識的人求職的真的遇過這種事情嗎？因為免役被刁難之類的。」想看看有沒有人求職時，真的曾因為免役就受到不平等待遇之類的事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有網友馬上留言，「看學經歷，誰管你當過什麼兵」、「那是義務役對自己自慰的話」、「會被問一下，其他條件很好的話，當然沒影響」、「不會，跟兵役多久無關，進職場當廢物是無關兵役的。」

不過也有人認為，「中年主管很多都當過兵的，面試時，還會跟你聊當兵話題，多少有加分吧？畢竟台灣公司要的是聽話員工。除非你是條件很好的，可以讓他無視你免役，不然兩個差不多的，一般正常都會知道選哪個吧！」

其中有網友點出重點，「體力活工作，看到免役一定會問你；白領級不會管你兵役」、「當然有的，看工作類型，身體殘疾的免役非常難找工作」、「主要還是怕你身體有不可知的病症吧」、「當過兵的應徵保全、客服、清潔工、搬家工人，都有加分喔！」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／中華電信宣布提前預約iPhone12　今15：00開跑
水逆開始！12星座「10月中運勢」曝　這2星座忙爆
4大電信iPhone12開放預約！時間全曝光
康康娶小18歲嫩妻　結婚10年曝秘辛
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

精彩全民運！沙灘手球率先登場...力與美決戰　新北市奪冠呼聲高

iPhone 12「夜拍、外觀」超有感升級！內行卻有2點遺憾：先觀望好了

花蓮全民運好康！與吉祥物意象合照上傳粉絲頁...送千枚Q幣

半路要求填問卷...路人被騙6萬保養品！消基會揭4大推銷手法

LIVE／帛琉旅遊泡泡最快1個月能上路　指揮中心14時說明

「立院便當不能含美豬」藍委臨提遭嘲笑　食藥署長冷回一句話

網路聲量大高民調竟被不肖業者盜圖賣藥　黃偉哲：只代言台南農特產品！

康軒依約官網刊登「道歉聲明」連續7天　為顯誠意其餘功能皆暫停

總值超過5億！44輛超跑齊聚彰化　載家扶兒開心逛大街

聽說「免役很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

周覓在原唱面前飆唱《為你寫詩》！　吳克群出道20年首跳女團舞...太難了

精彩全民運！沙灘手球率先登場...力與美決戰　新北市奪冠呼聲高

iPhone 12「夜拍、外觀」超有感升級！內行卻有2點遺憾：先觀望好了

花蓮全民運好康！與吉祥物意象合照上傳粉絲頁...送千枚Q幣

半路要求填問卷...路人被騙6萬保養品！消基會揭4大推銷手法

LIVE／帛琉旅遊泡泡最快1個月能上路　指揮中心14時說明

「立院便當不能含美豬」藍委臨提遭嘲笑　食藥署長冷回一句話

網路聲量大高民調竟被不肖業者盜圖賣藥　黃偉哲：只代言台南農特產品！

康軒依約官網刊登「道歉聲明」連續7天　為顯誠意其餘功能皆暫停

總值超過5億！44輛超跑齊聚彰化　載家扶兒開心逛大街

聽說「免役很難找工作」他求證過來人　網揭1重點：會影響

中職／中信兄弟14日若贏球　樂天桃猿隔10年半季墊底

灑了OREO碎片、杏仁角粒！歇脚亭秋季飲品報到　還能狂吸黑糖珍珠

吳宗憲罕見告白「都是因為妳」❤　網暴動喊憲嫂…帽子7字藏亮點

C羅確診在酒店隔離現身陽台　露招牌燦笑比讚示意狀況良好

大久保麻梨子暴肥6公斤「洗澡照全身鏡」顧體態　獨門瘦身餐曝光

快訊／中華電信宣布提前預約iPhone 12　今15：00開跑

機車三貼擦撞「6月大兒頭墜地不治」　傷心父母過失致死緩起訴

5年前爆熱戀洪詩「她認愛李運慶」　毛弟私下對話曝真實關係！

痘痘粉刺長不停？小心反覆冒痘5大因素　快檢查你的洗臉方式

柯文哲談「中天換照」：若為韓流興起原因秋後算賬　對民進黨沒好處

生活熱門新聞

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

颱風豪雨彈再灌一天擴5縣市　時程出爐

LINE狂收「陌生訊息」崩潰　2步驟設定全擋掉

「時辰快到了，把我爸隨便燒一燒！」接體員揭貪婪子孫嘴臉

水星開始逆行！12星座「10月中旬運勢」曝

獨／汐止美背女騎士正面照曝　感情狀況起底

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

女主播情牽操盤手1／林鶴明溫馨接送羨煞人　「小桂綸鎂」愛的抱抱好扎實

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

10大空氣清淨機排行榜　評比表大公開

更多熱門

相關新聞

iPhone12一出網爆「小米這產品會缺貨？」

iPhone12一出網爆「小米這產品會缺貨？」

蘋果（Apple）秋季第2場線上發表會於台灣時間14日凌晨1時舉行，曝光首支蘋果5G手機iPhone 12，瞬間成為眾人話題。其中，考量環保因素、抵銷5G元件成本，充電頭不會再採隨盒附贈方式，但因為新機配的充電線為Type-C線，就有人在PTT的iOS板上發起問題「小米豆腐頭是不是要缺貨了？」引發熱論。

iPhone 12除了5G！11系列族群沒誘因換機？

iPhone 12除了5G！11系列族群沒誘因換機？

一片盛誇iPhone12「不漲反降」！他吐槽爆

一片盛誇iPhone12「不漲反降」！他吐槽爆

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

鄉民熬夜守iPhone 12噓爆：賣手機還賣相機

住透天vs電梯大樓　過來人：不會想再選它

住透天vs電梯大樓　過來人：不會想再選它

關鍵字：

當兵免役找工作PTT

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

iPhone 12報到！7大亮點一次看

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

《黑澀會》洪詩、李運慶爆熱戀！

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

台灣iPhone 12週五開放預購、23日上市

走出阿翔不倫戀…謝忻新歡曝光！

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面