IPhone12跟2 Pro該選哪個？　果粉解密：差別在這一「規格」

▼蘋果iPhone 12、mini、Pro、Pro Max台灣上市。（圖／取自蘋果）



實習記者劉雪兒／綜合報導

萬眾矚目的iPhone12系列終於問世，共有4款機型，除了破紀錄出現歷代最大螢幕，同時也提供小巧新機；不僅如此，這系列機身變得更加輕薄，同樣是Max，螢幕還比上一代多了0.2吋，但重量卻是一樣的。就有網友提問說，IPhone 12跟12 pro的差異在於拍攝和邊框材質部分，讓他非常猶豫該選哪一款。

原PO在PTT八卦版上發文說，剛看完發表會後，發現12跟12 pro的差別只有攝影拍照和邊框材質的部分，而螢幕的黑邊、面板、以及記憶體並未多加說明，在官網也搜索不到更詳細規格資訊。

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他還說，之前也曾聽說12跟Mini會採用比較低階的面板，且這兩款的記憶體也並沒有特別提及，照這樣來看，128G跟256G的價差都是5400元，與去年IPhone11相比之下真的沒差多少，讓他相當猶豫該選哪一款。

貼文一出，引來一大批果粉在底下分享說，「記憶體要等有人拆解才能確定」、「輸贏就在ram了」、「真的大都差在相機而已，不常使用的話12就很夠了」、「但換個想法來說，都是6.1吋，同容量pro只比12貴5400」、「我個人推測這兩隻實際拿的差異感應該會在於重量」、「pro max 差那幾千還是頂級的優先」、「老實說兩顆鏡頭的數值，光看數字相差不大」。

事實上，iPhone 12與12 Pro在外殼材質部分，前者為鋁合金、後者為不鏽鋼；鏡頭部分，後者多了望遠與光學雷達（LiDAR），能強化AR擴增實境的精準度，在低光源環境下對焦速度快上6倍，這也是Pro在人像模式能擁有「夜間模式」的原因。

如果果粉們不知道如何選擇，建議先考慮手機外觀的顏色、規格、儲存容量再考慮使用相機功能的頻率有多高。如果用戶喜好拍照，可參考有65mm焦段的iPhone 12 Pro Max，因為Pro 機型在光學雷達的助陣下，「夜間」模式現在也能拍人像照；此外，廣角相機可捕捉的光線增加 27％，無論白天或夜晚都可呈現更出色的細節與更清晰的對焦。

▲iPhone 12 Pro夜間模式更清晰！（圖／翻攝蘋果官網）



發售資訊（台灣時間）

10/16 晚上 8 點：iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 開放預購

10/23 ：iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 正式上市

11/6 晚上 9 點：iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 開放預購

11/13：iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 正式上市

新機價格

台灣確定為首波預購並販售名單之中，《ETtoday新聞雲》記者也特別整理出 iPhone 12 全系列手機價格、預購時間及販售時間一覽表，讓果粉可一次掌握所有資訊。