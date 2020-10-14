平頭男躲「國父紀念館」身家調查　伸手想摸摸：在我手上寫字嘛～

▲原PO在上課途中被路人騷擾。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉昌松攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出門在外，一定要隨時注意身邊的人，好好保護自己！一名女網友表示，她日前走在國父紀念館站一號出口附近時，忽然有個男生朝她走來，並開始「身家調查」、要求交換聯絡方式，且在過程中還不斷靠近、企圖觸摸她；所幸原PO機靈的逃到對面的蒸餃店，才沒陷入更大的危險。

原PO在PTT的WomenTalk板上，以「國父紀念館一號出口周圍要小心」為題發文，她日前一如往常的前往畫室上課，豈料才剛走到騎樓、準備按電鈴，竟忽然有名男子向她靠近。緊接著，這名男子便開始詢問原PO住在哪裡、叫什麼，還逐一調查國小、國中、高中讀哪裡，並要求對方在他的手上寫字。

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在這過程中，男子還不斷向原PO靠近、企圖伸手觸摸，接著又再詢問對方的臉書和IG，最終甚至還想搶走手機直接查看詳細資料。原PO在驚嚇之餘，還是機警想到，若進入密閉空間恐怕只會更危險，於是便趕快逃到對面街上的蒸餃店內。

▲原PO在國父紀念館附近被陌生人騷擾。（圖／翻攝自PTT）

想不到老闆見狀後，竟告訴原PO，這名男子時常出沒在這附近，且還常隨機騷擾女性。因此原PO便立刻發文呼籲，「常在國父紀念館一號出口附近活動的女生或男生，保護好自己，不要讓自己陷入更大的危險！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「聽起來好可怕，拍拍」、「聽起來也太可怕」、「這行為超噁心的」、「建議原PO不要理他，不然這種人會黏著你」、「建議買個防狼噴霧帶著，我隨身攜帶」。

此後，原PO也在留言處描述該名男子的特徵，「他那天穿白色衣服，約170（公分），有鬍渣，平頭再長一點」，而事發位置則是在國父紀念館一號出口往後面右邊走後，往延吉街的那條路上。