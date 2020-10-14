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生日送照片拼圖！廠商「先生臉背光」幫調亮...她笑爛：不是冥誕阿

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▲生日送照片拼圖！廠商「先生臉背光」幫調亮...她笑爛：不是冥誕阿。（圖／原po授權引用）

▲廠商也直呼，「弄不了，白了不好看」。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻日前訂購客製化的照片拼圖，想當作老公的生日禮物，過程中廠商表示，先生臉部背光，打算幫他調整亮度，沒想到調完瞬間從「誕辰變冥誕」，讓她哭笑不得。

女網友昨在爆怨公社發文提到，「想說老公生日要訂一個客製化的照片拼圖，廠商說老公的臉背光比較暗，要幫我調亮一點，再讓我看看，結果就變這樣了......。」

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從畫面中可見，人妻與孩子一切正常，但在這暖色調中，先生的臉異常慘白，像被抽色一樣，對此她不禁笑虧，「我老公是誕辰，不是冥誕啊，孩子還小放過我老公吧！」

▲生日送照片拼圖！廠商「先生臉背光」幫調亮...她笑爛：不是冥誕阿。（圖／原po授權引用）

▲最後她還是選擇原圖印製。（圖／原po授權引用）

原po也向《ETtoday新聞雲》表示，這個客製化拼圖共1千片，大小為50*70公分，要價1600元，不過最後並沒有採用對方調的，而是按照原本照片印出。好笑的是，本尊事後還幽默地說，「真貼心...這麼早就幫我準備好遺照了。」

看到差一點誕生的悲劇照，網友們紛紛笑回，「雖然不知道發生什麼事，先上個香好了」、「氣色不太好，記得補鐵」、「快被笑死」、「我正在吃飯，看到這照片快要內傷，要忍住嘴裡的飯不要噴出來，結果鼻涕噴出來」、「廠商是跟葬儀社合作的嗎」、「也太歡樂了」、「太好笑，廠商很鬧」。

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