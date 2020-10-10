花蓮「元旦媽媽生出國慶寶寶」！老公：想忘記母女生日都難

▲原本預產期是10月14日，沒想到寶寶選擇在國慶日凌晨報到。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020雙十國慶，門諾醫院喜迎2名國慶寶寶，一男一女湊好字，另還有2名產婦待產。其中女寶寶的媽媽魏君庭自己也是元旦出生，「元旦媽媽生出國慶寶寶」不僅全家開心，陪在身旁的先生笑著說，前世情人與今世愛人的生日都這麼特別，想忘記都很難！夫妻倆看著相隔6年半再度報到的第二胎，開心的說，寶寶自己挑選國慶日來見面，不僅生日好記，在2020年也顯得格外有意義。



結婚7年的柯氏夫妻，相隔6年半再度迎來第二胎，雖然已不是新手爸媽，仍難掩心中的期待與興奮。媽媽魏君庭說，原本預產期是10月14日，9日下午開始出現產兆便到醫院待產，本想說如果寶寶9日報到也不錯，至少也是個「109」辣妹，沒想到寶寶選擇在今天凌晨報到，從辣妹變成了國慶妹。夫妻倆開心的說，女兒健康就好，尤其今年是2020年，寶寶選擇在1010出生也是意義非凡。

▲寶寶的媽媽魏君庭自己也是元旦出生，「元旦媽媽生出國慶寶寶」全家都開心。



巧合的是，媽媽自己就是個不折不扣的元旦寶寶，元旦媽媽生了國慶寶寶，抱著女兒的爸爸開心的說，這下要忘記生日都很難了，尤其這兩個節日都會有來自全國的祝福，真是太幸運了！看著熟睡的女兒，夫妻倆洋溢著幸福的笑容，魏君庭說，女兒打從在肚子裡就是個乖寶寶，非常重養生，不准她吃任何油炸不健康的食物以及含糖飲料，只要偷吃，一定馬上吐出來且每試必中，也因此讓她在孕程中保持好身材，生產過程也相當順利，想必就是來報恩的。

▲寶寶爸爸開心的說，這下要忘記生日都很難了。



爸爸柯先生說，原本夫妻倆就預計要生2個孩子，只是沒想到這一隔就是6年半，老大是兒子，現在一家人再度迎接寶貝女兒，一男一女湊齊了「好」字，內心感到很滿足幸福，也謝謝老婆的辛苦及醫護團隊的照顧，在國慶日這天送給他這麼棒的禮物。



門諾醫院婦產科醫師蔡啟智表示，隨著醫療技術的進步以及國人晚婚的影響，高齡生產雖是趨勢，但面對早產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也相對增加，建議女性朋友，想生還是要趁早，不僅體力與身體狀況良好，也較不容易出現併發症，胎兒的發育也較健康。

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