生日收「過期禮物」外加試用贈品！她拆開秒心涼…網1招回擊假面友

▲朋友送過期的禮物。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

開心收到好友送的生日禮物，但回家仔細一看卻發現是過期品！一名女子最近剛過完生日，收到男性友人送的保健食品與保養品，當下內心十分雀躍，回家拿出來仔細欣賞才驚覺，竟然2樣禮物都有問題，喜悅情緒頓時轉變為沮喪與質疑。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，這2樣東西都是同一位男性友人送的生日禮物，一個是食用的益生菌，另一個是要價不斐的保養品SK-II，收到的當下她開心地接過禮物，等到回家要拿出來使用時，翻到背面一看才發現SK-II印著大大的「贈品不得轉售」字樣，益生菌則是已經過期3個月。

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雖然朋友送禮也是出自好意與祝福，但收到無法使用的東西心裡實在百感交集，似乎是對方不想花錢買禮物，隨便拿家裡現成物品來送，重點還已經過期，「請問大家如果收到這樣的生日禮物，大家會開心嗎？」

▲過期益生菌也不能吃，送了等於增加對方困擾。（圖／翻攝自爆怨公社）



網友回應，「贈品我可以，過期的很不ok」、「有些人真的是沒心送東西就不要亂出招了好嗎？收到都尷尬」、「超沒心的，根本是在清自己的庫存」、「感覺是前女友的東西，他也用不到，拿來送 不用錢又可以做面子的那種心態。」網友提供一招讓原PO無聲反擊，「就等他生日再送回去就好了 ...反正都過期了，也不差那幾天幾個月的。」但也有人緩頰，「我收過，過期就丟啊，朋友也有可能不知道。」