政府認證！10大空氣清淨機排行榜　效能「評比表」全項大公開

▲消保處公布抽測10件市售空氣清淨機排行。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許力方／台北報導

行政院消保處表示，近來因空污、疫情等因素，空氣清淨機成為必搶防疫物資之一，為確保業者標示與宣稱相符，維護消費者購買品質與安全，消保處抽測10件市售「空氣清淨機」，品質安全部分，臭氧濃度10件全部合格，效能部分，潔淨空氣提供率（CASR）第一名是伊萊克斯（產地中國）。

消保處指出，今年5月抽測實體7件、網路3件，共10件市售空氣清淨機，品質安全部分，臭氧檢測全部符合規定；標示查核部分，有4件不符合規定，另有1件於不同通路廣告宣稱不一致，已經移請公平交易委員會查處；效能部分，則分別檢測潔淨空氣提供率（簡稱CASR）、能源效率、待機功率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【品質安全檢測】－

依據：國家標準CNS60335-2-65針對所產生臭氧濃度有無過量進行檢測。

結果：臭氧濃度10件全部合格。

【標示查核】－

依據：商品標示法及商品檢驗法。

結果：共4件不符合規定。商品檢驗法違規部分已命業者限期改正，商品標示法違規部分均已改正標示。

【效能檢驗】－

依據：國家標準CNS16098分別進行CASR、能源效率及待機功率檢測。

結果：

1.CASR：檢測方式在空間為高度約2.45m、內部容積約為28-30m3、溫度23∘C±3∘C及相對溼度為45%±5%之實驗室進行。效能排行依序為5號Electrolux伊萊克斯（7.37cmm）、1號Winix（6.09cmm）、7、10號百靈、臻淨(4.68cmm)、3號PHILIPS飛利浦（4.37cmm）、4號格威（4.21cmm）、2號Honeywell（3.65cmm）、8號Blueair（3.55cmm）、9號富及第（3.24cmm）。

2.能源效率：達節能標章能源效率基準值，即不得低於0.106cmm/w計有7件。

3.待機功率：達節能標章待機功率基準值(即無聯網功能者不得大於1W，有聯網功能者不得大於2W計有8件。

►不能離開它！網爆紅「安心霜」599元就能入手



