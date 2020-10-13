快訊／北北基宜續發豪、大雨特報　氣象局示警：山區防坍方、落石

記者賴文萱／台北報導

受到東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨。氣象局今（13）持續發布豪、大雨特報，其中，宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。氣象局示警，連日大雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

▲氣象局持續針對北北基宜發布豪、大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

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豪雨特報：宜蘭縣

大雨特報：基隆市、台北市、新北市

▲氣象局持續發豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局說，今天持續受東北風及颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮地區晚上也有局部大雨發生的機率，至於中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請視溫度的變化適時調整穿著。

另外，第16號颱風「南卡」凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方約880公里的海面上，持續朝西往海南島、越南一帶前進；而本周南海至菲律賓東方海面的大低壓帶也可能有其他熱帶擾動發展，請留意最新氣象資訊。

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