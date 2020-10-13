大豪雨炸宜蘭！東北季風異常降雨　鄭明典示警：雨帶有往南移趨勢

▲氣象局長鄭明典表示，宜蘭縣境內已經有測站達到豪雨和大豪雨標準。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到東北風及颱風外圍環流影響，今（13）日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸及大台北山區也有局部大雨。氣象局長鄭明典表示，宜蘭縣境內已經有測站達到豪雨和大豪雨標準，這是最常出現東北季風異常降雨的區域，他也示警，「今晚至明日，雨帶有往南移的趨勢」。

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▲氣象局持續發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局今持續針對宜蘭縣、基隆北海岸、大台北山區等發布豪、大雨特報，鄭明典指出，宜蘭縣境內已經有測站達到豪雨和大豪雨標準，這是最常出現東北季風異常降雨的區域。

▲宜蘭縣境內已經有測站達到豪雨和大豪雨標準，今晚至明日，雨帶有往南移的趨勢。（圖／中央氣象局）

鄭明典說，如果注意衛星或雷達回波影像，這一區的訊號並不強，但是雨量站明確顯示有顯著的降雨，這是因為降雨系統的尺度小，又受到地形遮蔽的關係。另外，他也示警，今晚至明日，雨帶有往南移的趨勢，宜蘭和東部地區請注意氣象局發布的豪雨特報。

▲氣象局示警，今晚至明晨雨仍然持續會下，並會向南延伸至花蓮及台東，請東半部的朋友們要提高警覺。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，受東北風及颱風外圍所帶來的水氣影響，從昨晚至現在，宜蘭地區已有局部大豪雨發生。今晚至明晨雨仍然持續會下，並會向南延伸至花蓮及台東，請東半部的朋友們要提高警覺。

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