颱風甩「豪雨彈」強降雨來了！擴5縣市紅爆再灌一天　降雨時程出爐

▲太平洋雙颱？南卡持續西進、菲律賓南方再生一個熱帶低壓。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

中央氣象局13日晚間9時35分持續發布「豪雨特報」，範圍擴大，北北基宜花5縣市受東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，入夜至14日晨宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、花蓮地區及大台北山區也有局部大雨發生機率。預估下半夜至14日台東、恆春半島雨勢也會逐漸明顯。

氣象局表示，第16號颱風南卡（Nangka）持續向西行進，環流即將受到陸地破會逐漸減弱，但南卡與菲律賓東側低壓形成的大低壓帶位於台灣南側，不斷供給水氣。且菲律賓東方海面低壓已於13日下午升級為熱帶低壓，將持續朝西北西移動，通過呂宋島過程中將為台灣東半部、恆春半島帶來水氣，搭配東北風風向，東半部及基隆北海岸降雨持續且明顯。

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▲南卡、熱帶低壓不斷輸送水氣，升級豪雨特報。（圖／中央氣象局）



氣象局預報，入夜至14日清晨東半部雨勢可能仍較顯著，為陣雨或雷雨的天氣，宜花地區仍不排除會有局部大雨或豪雨，下半夜至14日早晨南邊的台東及恆春半島雨勢也會逐漸明顯，不排除有局部大雨，北北基地區持續有局部短暫雨；至於中南部地區則維持多雲到晴、午後山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區仍約31至33度，中南部日夜溫差較大。

16號颱風「南卡」13日晚間8時位鵝鑾鼻西南西方約1120公里海面上，以每小時24轉12公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒23公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺，7級風暴風半徑100公里。熱帶低壓TD19則位在菲律賓東方海面，以時速18公里向西北西移動，未來有發展為今年第17號輕度颱風「沙德爾」（米克羅尼西亞命名，Saudel）可能。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中分析，南卡很快就會通過海南島，繼續往越南前進，另一個熱帶低壓最快15日（周四）成型，之後3天都在南海，向著越南中部前進。南卡不會影響台灣天氣，熱帶低壓離台灣更遠，都不受影響，但台灣盛行東北風，主要天氣迎風面、背風面完全不同。

吳德榮指出，迎風面的雨看水氣量，量多雨勢就較大，西半部則較穩定，雨區範圍，水氣弱少只到大台北東半部，水氣多則可能涵蓋桃園、新竹的一部分；背風面沒有被影響到。未來一周氣溫緩慢下降，幅度並不大，預估13日晚間到14日，主要降雨落在東半部，14日的降雨則仍集中在大台北東半部。

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