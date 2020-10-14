北北基7縣市豪大雨！「沙德爾」最快周四生成路徑曝　變天時間出爐

▲氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速22公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

7縣市豪大雨特報，又有颱風要生成了！中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快周四下半天有機會增強成颱風；未來一周都是東北風影響，迎風面北部、東半部有局部降雨的天氣型態，而周六是水氣相對較多的一天，北東降雨範圍擴大。

豪雨特報：花蓮縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、台東縣、屏東縣

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氣象局對7縣市發布豪大雨特報，宜蘭縣已有局部豪雨發生，東北風及颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，今花蓮縣有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、台東地區、恆春半島、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處請慎防淹水。

▲▼北北基7縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今清晨前花蓮、恆春半島可能有明顯雨勢，而宜蘭、台東、恆春半島、大台北山區和基隆北海岸有大雨特報，白天之後北部、東半部和恆春半島仍有局部短暫雨勢，但會越來越緩和，新竹以南則為多雲到晴；今北部、東半部高溫約28至30度，台東、中南部約31至33度，中南部局部內陸地區會比較熱。

劉沛滕說，未來一周都是東北風影響，迎風面北部、東半部有局部降雨，周四、周五水氣相對較少，僅少部分迎風面降雨；但周六水氣相對比較多，北東降雨範圍增多；周日又慢慢減少。

▲▼今白天起雨勢將逐漸和緩。（圖／氣象局）

氣象局觀測，熱帶低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速22公里。劉沛滕分析，它今要通過菲律賓群島，仍維持熱帶低壓強度，周四到南海後有機會慢慢發展成颱風，最快周四下半天有機會成颱，之後一路往西移動朝中南半島前進。若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」（Saudel），而最新美國（GEFS）系集模式模擬路徑圖也曝光。

劉沛滕表示，相對於南卡颱風，這個熱帶系統位於比較南側，不會像南卡外圍比較明顯的水氣送到台灣；而南卡13日晚間移動速度滿快，已通過海南島準備來到中南半島沿海，今晚有機會進入中南半島後慢慢減弱。

▼劉沛滕說，熱帶低壓今將通過菲律賓群島，最快周四下半天有機會成颱。（圖／氣象局）

▼美國（GEFS）系集模式最新模擬熱帶低壓未來路徑。（圖／翻攝tropicaltidbits）