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消保處首抽測10件清淨機「潔淨空氣提供率」　知名品牌墊底

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▲▼消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

▲消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

消保處今（13日）首度公布抽測10件「市售空氣清淨機」，依據國家標準CNS16098進行潔淨空氣提供率（CASR），上限值為12.8，發現9件連一半的數值都沒有。另外，標示查核有4件不符合規定，1件在不同通路廣告宣稱不一致，已移請公平交易委員會查處，目前調查中，若真違規將處5萬以上至2500萬以下罰鍰。

消保處表示，空氣清淨機現在是過敏族群和養寵物的人首選，要價不便宜，今年5月到實體通路、網路商店採樣（實體7件、網路3件），分3大項，包括品質安全-臭氧、標示查核-商品標示法和商品檢驗法、效能檢驗（CASR）-潔淨空氣提供率和能源效率，及待機供率。

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▲▼消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處提到，品質安全部分臭氧檢測全部符合規定，標示查核則有4件不符合規定。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

消保官王德明說，CASR是國家首度公布數值，檢測方式在空間為高度約2.45m、內部容積約為28-30m3、溫度23∘C±3∘C及相對溼度為45%±5%之實驗室進行，效能從高至低排名，10件中最多的為7.37、 其次6.09、4.68，對照上限值12.8，明顯可看出9件一半數值都不到。

消保處提到，品質安全部分臭氧檢測全部符合規定，標示查核則有4件不符合規定，1件在不同通路廣告宣稱不一致，也就是同一件產品在官網標示適用8~12坪，賣場實體通路適用10~13坪，但賣場網路則標示6~10坪，已移請公平交易委員會查處。

▲▼消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處抽測CASR效能從高至低排名，10件中最多的為7.37（上圖）。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

公平會進一步說明，不同通路展售適用坪數不一樣，目前還在調查中，假如涉及虛偽不實，會按照公平交易法處理，廣告不實可處5萬以上，2500萬以下罰鍰。還有一可能是，廠商各自進行檢測條件不一致產生的標示，但都還在查，若真的是廠商檢測各自不同，就應有一套標準，讓業者可遵循。

▲▼消保處抽測「市售空氣清淨機」公布結果。（圖／記者許展溢攝）

▲王德明強烈建議，消費者最好選購節能標章，因為會有CASR標示，數值愈大愈好。（圖／記者許展溢攝）

王德明強調，安全是最基本配備，廠商宣稱這麼多東西，能否達到效果很重要，擺在家裡要是不能提供空氣清淨外就算，耗電也是一大問題，以這次抽測10件，有7件其實都能達到節能標章程度，但還是有3件達不到。因此要強烈建議消費者，選購一定要注意是否有標準檢驗局商品檢驗標示，最好也要有節能標章，因為就會有CASR標示，數值愈大愈好。

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