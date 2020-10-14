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母胎單身20年！她拜完月老「紅線秒不見」　過來人曝：不用擔心

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▲▼紅線斷掉或不見。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO剛求得的紅線馬上就不見了。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多單身男女都會拜月老，希望可以早日碰上適合自己的伴侶。一名已經單身20年又7個月的女網友表示，她先前就與友人一起去霞海城隍廟拜月老，豈料才剛求得紅線沒多久，線就被她搞丟了；無奈到處都找不到，加上身上已經沒有錢可以再求一次了，所以她只好轉身離去、下次再來。

這名女網友在《Dcard》上發文表示，雖然她不是其貌不揚，也不是個性詭異，但卻已經單身整整20年又7個月了。由於她從未被告白過，也沒有聽說誰暗戀自己，於是便決定前往霞海城隍廟拜拜。

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原PO表示，她與朋友相約拜月老，一抵達大稻埕，便花了100元買供品，而後又參照拜拜的說明，投了100元領香，並投了300元領紅線，直到「愛情學分學費繳交完畢」後，她便開始向月老說明自己理想型。

在拜拜過程中，原PO的手機狂響，還顯示3通未接來電，讓她不得不中斷、先停下來接電話。原PO無奈表示，「結果內容根本不重要」，於是她便趕緊向月老致歉，並重新拜一次。

▲▼紅線示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

▲有些人認為「紅線不見了」反而是好事。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

所有流程都跑完以後，原PO便拿紅線過爐，並在一旁喝茶、吃餅乾。想不到吃飽喝足後，才正打算收紅線，卻發現「紅線不見了」，不管是地上、燒金紙的箱子、垃圾桶，她全找了一遍就是沒有。最後原PO便詢問工作人員該怎麼辦，對方則建議她重新求一次，只是由於錢包已空，所以她也只能無奈離開、下次再來。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「有報案嗎」、「希望是被你的真命天子撿走了」、「我朋友也是，他到現在還單身」、「月老覺得業務繁重不想接案了吧」、「你不孤單，我也拜完立刻不見」、「先扣留一下」、「月老見你拜拜的時候不專心，戲弄你一下，下次拜神的時候請專心一點」。

此外，也有過來人提到，「直接將紅線綁在你未來老公身上，好讓你將來認出，所以不用太擔心啦」、「我記得紅線本來就是要讓它不見的啊，不見代表已經在幫你牽線了」、「不見就代表月老幫你牽線了，還有一個可能就是該紅線不屬於你，月老用不一樣的方式拿走了」。

本文經《Dcard》原PO授權引用

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