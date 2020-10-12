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邊洗澡邊尿尿！男友進廁「聞尿騷味」　曝情侶浴室日常：一起比賽

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▲浴室（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO表示，平常會一邊洗澡一邊尿尿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

相信很多人都有在洗澡的時候順便尿尿的經驗，一名女網友表示，平常洗澡時會一邊洗一邊就地解放，但某次不小心被男友發現，男友則習慣洗完澡後在馬桶上尿尿，她因此覺得自己很奇怪，好奇PO文詢問大家，「只有我特別奇怪？」留言區意外發現大家和男友洗澡時的小樂趣。

該名女網友在「Dcard」發文，平常習慣邊洗澡邊尿尿，但不知道只有自己會這樣，還是其他人也會，「會有這問題，是因為我不小心被男友發現，真的只有我特別奇怪？」。當時兩人準備一起洗澡，原PO先進廁所，男友隨後也進了廁所，一進去就聞到阿摩尼亞的味道，但是馬桶卻沒有東西，詢問後事情才因此曝光。

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貼文發出後，許多網友表示自己也會這樣做，「我也會，但我男友說這樣老了會尿失禁」、「我會，但只限在自己家的浴室，在外面飯店或別人家不會」、「可以順便省水」、「我也會欸！就前面等熱水時，冷水可以順便沖掉」、「我都直接邊沖邊尿欸，尿完直接洗澡剛剛好啊」。

▲▼夫妻，情侶，放閃，曬恩愛（圖／免費圖庫stocksnap）

▲許多女網友留言，分享和男友的洗澡樂趣。（示意圖／免費圖庫stocksnap）

但也有部份網友認為這樣很不衛生，「我喜歡尿完再去洗澡，覺得在淋浴的地方尿尿很噁心」、「我怕爆，我以為沒人會這樣做，結果滑下來一整排都會」、「個人覺得噁心無法接受」、「不會欸，因為會有臭味」、「尿地上就算是家裡也很噁欸，地板長久下來還是會有垢吧」、「不會欸，因為我覺得會有味道，地板也比較容易變黃」。

留言區也意外出現，許多女生分享和男友洗澡的樂趣，「我跟男友有時會輪流在地板尿尿是正常的嗎」、「我跟男友都一起洗澡，兩個都是直接尿，有時候還會比賽誰尿得遠」、「我跟我男友都互尿對方腳上」、「我跟男友一起洗澡，然後我尿尿，我男友無奈+崩潰」、「我男友直接尿在我身上」、「我跟男友還會比誰的尿比較熱欸」。

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