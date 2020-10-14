景文科大「18禁迎新考古文」重出江湖...網友怒轟：你IE嗎？

▲景文科大學生舉辦「鹹濕迎新」活動掀起社會各界討論。（圖／東森新聞）



實習記者劉雪兒／綜合報導

私立景文科技大學2016年被踢爆學長姐舉辦「脫軌」迎新活動，負責主辦活動的7名學長姊因此挨告，其中6人日前被依強制罪分別判處20日至40日不等的拘役。判決新聞傳出後，又有人再度拿出「互相自衛，淫蕩兩夜」迎新手冊作文章，卻也因此引起網友們嘲諷說，「你IE嗎」、「你那邊還來得及，all in祖產買台積電」。

整起案件最一開始是由一名參加迎新活動的學生踢爆，文章內容提到學長姐要求男生脫內褲、女生脫內衣，甚至還要舔別人腳趾、用性愛69式互咬私處糖果，讓許多新生受不了，打電話向家長求救要回家。當時景文科大第一時間召開記者會說明，強調有派師長到場了解，並協助送不願意參加的學生回家，還會召開性平會處理。

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▼景文科大「鹹濕淫新」引發爭議。（圖／翻攝Dcard）



整起事件經過4年訴訟，雖然在審理期間大多數幹部都否認曾強迫新生參與活動，但新北地院法官並不採信，考量到部分受害新生不願追究，挨告的7人已有2人認罪、賠償並達成和解，最終依強制罪分別判處其中6人20日至40日不等的拘役，僅1人獲判無罪，全案仍可上訴

判決消息傳出後，有網友在Dcard以《這間學校的迎新也太誇張了吧，好噁》作為標題，並PO出寫著「護相自慰 淫蕩兩夜」的迎新手冊，還在貼文中怒批主辦方說，「這是迎新還是淫新阿？玩歸玩，還是要給尊重阿，你們都讀到大學了，不會覺得丟臉嗎？」

▲原PO貼出景文科大情慾迎新的手冊，考古文又被翻出。（圖／翻攝Dcard）



儘管原PO有特別表明這是說，這是幾年前的事情，但對於主辦方的所作所為感到噁心。不過，此舉引起網友們的不滿，紛紛砲轟留言說，「這不是很久了嗎 而且我記得最後好像也沒真的用這個名字」、「我從大一進來每年都看到有人發 現在大四了 還真無聊啊」、「這已經2015的事情 現在2020了人家辦活動的早就畢業了= =」、「大一到大四了每年必翻的迎新文章 老老梗啦」。

還有網友趁機嘲諷說，「你IE嗎」、「你那邊還來得及，all in祖產買台積電」、「你那邊還來得及，快all in比特幣」、「幫我買大立光，壓身家的那種」、「你那邊還來得及，2019年底記得囤口罩和酒精」。