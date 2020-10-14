路易莎內用「4人擠一圈」開桌打麻將　他傻眼：還坐店員前方

▲有民眾在路易莎圍成一圈打麻將。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

路易莎咖啡（Louisa Coffee）目前在台灣超過500家門市，是台灣黑金霸主，而且除了咖啡、飲品，還有輕食可以選擇，讓許多人一坐就是一下午，但這些人的「這一坐」真的太誇張！有網友目前到路易莎消費，結果卻看到內用民眾在櫃台前面「打麻將」，照片讓其他人也看傻眼「哪來的猴子？」

有一位男網友12日在《Dcard》貼文「頭一次看到」，附上一張照片，文中只簡單一句「夢到有人在路易莎打麻將，不知各位怎麼看？」原PO也在留言處透露「他們還坐在店員正前面呢！」仔細看看照片，只見內用客人圍成一圈，雖然打的是「迷你麻將」並非正常size，但還是讓網友直批「傻眼～當自己家嗎？」

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貼文一出，其他人紛紛留言，「太狂了，但店員不是都會制止嗎」、「打麻將配路易莎咖啡，新搭配組合」、「簡單！走到每一個人後面開始朗誦他的牌」、「桌遊店的概念」、「我看過在ikea教鋼琴的」、「路易莎客人水準真的越來越低，那種拿課本佔位子坐一整天的學生也是超煩^_^」。

不過，也有網友認為，「基本上不賭錢、聲音不吵到他人，店員應該都不會管吧」、「還好吧？只要不吵到別人又如何～之前去也常常看到人家占位子玩手機玩其他桌遊，沒差吧」、「迷你麻將材質真的不大聲」、「這也太好笑哈哈哈哈哈哈！」