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桃園推動再生水計劃工程　獲中央及二大公司力挺首期日供4萬噸

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▲桃園推動再生水計劃工程

▲桃園市長鄭文燦與亞東石化、中油公司，簽訂再生水用水契。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水源日益匱乏，開發水資源為政府重要課題。桃園市長鄭文燦13日於市府與亞東石化、中油公司，簽訂再生水用水契約指出，市府獲中央挹注經費，將投入49億元推動桃園北區水資源回收中心再生水計畫工程，首期預計2024年完工，屆時每日約可供應4萬噸再生水，全期每日總供應量達11萬噸。

鄭文燦指出，政府近年來積極推動循環經濟，除了鼓勵發展低耗水產業及農業，航空城產專區研議企業35%用水須使用再生水，市府也打造北台首座再生水廠，期盼透過水資源再利用，確保工業用水穩定。

感謝亞東石化及中油公司願意響應政府計畫，使用成本較高的再生水，桃園北區水資中心將確保再生水的水質與水量，市府也規劃利用地下水、再生水、埤塘水、伏流水等多元化水源，保障桃園民生、工業及農業用水無虞。

亞東石化總經理闕盟昌表示，亞東石化長期以來重視環保及工安領域，目前公司水資源回收率已達60%。而使用再生水是進步的象徵；中油公司總經理李順欽表示，桃園煉油廠每日用水量約需2萬公噸，然而用水成本並非公司唯一考量，再生水的成本雖高於一般水源，但供應穩定，面對國內水情吃緊，可避免煉油廠因缺水而須降低產能，未來煉油廠除了持續朝節水節電方向努力，也願意使用更多的再生水，藉以穩定生產優質油品。

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