桃園煉油廠搬遷再等16年？　「內壢之心計畫」暫緩！

▲市議員林政賢要求都發局長盧維屏，儘速完成中油桃園煉油廠搬遷。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

16年後，中油桃園煉油廠將於國土計畫目標年內搬遷？中壢區「內壢之心開發計畫」軍方決定暫緩…等攸關桃園重大發展的計劃，長年來，受到市民的關切。市議員林政賢、謝美英13日於市議會定期大會，進行都發局工作報告中，相繼向都發局長盧維屏提出質疑，要求說明並重視。

▲市議員謝美英關切「內壢之心計畫」胎死腹中？（圖／翻攝自網路）

市議員林政賢指出，2016年《國土計畫法》通過之後，各縣市必須在2020年4月30日前提出計畫草案，而這幾天他翻了這本高達225頁的桃園市國土計畫草案，根據草案內容指出，市府要針對中油桃園煉油廠輔導搬遷，內容也指出「中油桃園煉油廠將於國土計畫目標年內搬遷」，而目標年是2036年，質疑是否16年後就可以搬遷？

林政賢要求市府重視民意，儘速遷移中油桃園煉油廠。市議員謝美英說，去年9月7日，市長鄭文燦在「桃園軌道建設前期宣導—鐵路地下化」說明會上提出，「市府已與軍方完成開發協議，將活化內壢北營區」指出，內壢車站未來將移到忠孝廣場，並打通忠孝路與莊敬路，讓內壢前、後站的鐵路阻隔消失；市府也提出內壢之心計畫，開發活化內壢北營區，興建內壢大公園、集會所和親子館等設施。

然活化內壢北營區言猶在耳，都發局工作報告卻隻字未提。都發局長盧維屏證實，本來確實是有內壢之心開發計畫，軍方也展開作業了，但後來因為軍事設備問題，軍方決定暫緩，搬遷最快也要6年之後。

謝美英要求都發局主動協助營區後續的搬遷作業，未來，鐵路地下化之後，前後站就是一個大內壢生活都會區。大內壢地區人口稠密，沒有大型公園、欠缺綠地環境，內壢北營區若能釋出，整體規劃、打通拓寬道路、公園綠地進駐，才是地方之福。

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