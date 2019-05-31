污水變黃金涓滴加倍奉還　嘉藥辦再生水資源論壇

▲嘉南藥理大學舉辦「2019再生水資源論壇」，與會專家交流熱絡，收穫相當豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

炎夏將至，政府也面臨枯水抗旱或水患防災的考驗，水資源保育工作刻不容緩，為推動國家再生水資源永續經營，嘉南藥理大學於5月31日舉辦「2019再生水資源論壇」，邀請產官學研各界人士，共同研議討論再生水科技與人才培育的成果和經驗，與會專家交流熱絡，收穫相當豐碩。

節約用水人人皆知，但日常民眾排放的廢水再回收淨化後，是可利用於澆灌、沖廁或洗車等，能使滴水獲致加倍效益，並減低工業與民生爭水的負擔，這也促成活用再生水產業崛起，可謂商機無限。

這場由嘉藥舉辦的論壇，吸引近150位學者專家、廠商企業及各校師生參與，研討內容包括水資源政策與推廣、再生水廠設計建造與營運、水再生及利用現況和趨勢分析，以及產業人才需求與培育等議題；日本住友電工營業部部長井田清志也專程前來共襄盛舉，講授全球再生水資源開發現況，引發共鳴，迴響熱烈。

內政部營建署陳志偉處長致詞表示，再生水屬於新興的水資源，水源供給穩定，不會受到季節氣候影響；為解決國內缺水問題，政府規劃在全國建置6座再生水廠，產出優質的再生水不僅可供應工業區或科學園區使用，以達到工業用水零成長目標，也能解決工業與民生搶水的窘境。

陳處長指出，預計2031年，再生水的使用量將由目前每日約60萬噸成長為132萬噸規模，未來也會帶動水資源產業的商機，專業技術人才需求勢必大增，榮景不容小覷。

台南市水利局專門委員黃信銓說，台南市將建置2座再生水廠，計畫供水量可達每日5.3萬噸，提供南部科學園區使用，而其中永康水資源回收中心暨再生水廠已在今年3月底動工，頗受地方關注。

主持論壇的嘉藥副校長杜平惪表示，該校於去年獲得教育部4千萬元補助，執行為期4年的「建置類水資源產業再生水智慧工廠暨人才培育計畫」，規劃於校園內建構再生水類產線實作環境，涵蓋新建一座試驗規模再生水廠、水資源物聯網監控系統、廢水處理機電實驗室，以及配管配線實習工廠等實作場地，剛好可運用這些環境與設備，配合國家再生水產業政策，培育未來所需的技術人才。

嘉藥環境永續學院院長張翊峰補充說，學校的再生水廠是全國第1座設於校園內且具完整再生水產線，可達量產規模並充分提供學生實習實作，目前已完成試運轉，接收校園污水廠的流放水進一步加以淨化，可連續生產再生水供學校宿舍沖廁和澆灌花草使用，節省自來水使用量每日高達200噸，另外每天也生產100噸的高品質再生水，可用於產業製程，而下學期擬開設此方面的實作課程，訓練學生擁有再生水廠操作與維護的實務技能。