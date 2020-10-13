特戰兵夥網友搶小黃！「勒頸要錢」反被刺　躲草叢半小時狼狽落網

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市大寮區今（13日）凌晨傳出搶案，一名隸屬於陸軍特戰指揮部北部營區的林姓士兵（21歲）與友人於鳳山搭乘計程車行經松寮橋下、民權街口時，突從後方勒住司機頸部，意圖搶劫財物，幸司機急忙反抗，林嫌並未得逞，最終落荒徒步而逃；事後警方接獲通報立即展開追查，並於松寮橋下草叢將2嫌逮捕，全案正進一步偵辦中。

▲特戰士兵林嫌夥同剛認識的黃姓網友搶計程車未遂，狼狽逃跑躲草叢約半小時，最後遭警方尋獲，並壓制逮捕。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方初步調查，林嫌為特戰士兵，為現役軍人，休假期間返回高雄，並與剛在網路上認識的網友黃男（20歲）一同前往鳳山區一處網咖打遊戲；凌晨2時05分，2人離開網咖後攔下計程車離去，不料當車行經松寮橋下、民權街口時，坐在後座的林嫌卻突然發難，徒手緊緊勒住司機脖子，黃嫌也立即上前將司機拉下車，要求交出財物，所幸司機反應迅速，立即拿起車上的螺絲起子反抗防衛，最終造成林嫌左手輕微受傷，2人眼見苗頭不對，隨即徒步逃離現場。

警方接獲通報後立即展開追查，並發動圍捕行動，於凌晨2時53分在松寮橋下一處草叢中發現林、黃2嫌，當即將2人逮捕歸案；而林嫌左手傷勢經過包紮後已無大礙。據悉，林男原本預計今將收假北返，不料卻犯下強盜案，目前訊後遭警方依強盜未遂罪嫌移送地檢署偵辦。