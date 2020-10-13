快儲水！高雄鳳山、三民等區14日停水10小時　8萬多戶受影響

▲高雄市區14日將停水10小時。（圖／記者許力方攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣自來水公司七區處14日將辦理「800mm多噴孔電動錐形閥更換工程」，高雄三民區、鳳山區、鳥松區等地區在上午8點到下午6點將停水配合施工，部分地區則為水壓降低，總計約影響8萬1909戶用水。

水公司表示，坪頂給水廠辦理「800mm多噴孔電動錐形閥更換」，施工時間為14日上午8點至下午6點，合計10小時，包括施工8小時以及復水2小時。

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水公司指出，停水區域包含鳥松區大竹里、華美里、仁美里、坔埔里；鳳山區鎮北里、忠誠里、文山里、文德里、文衡里、文英里、武松里、文福里、文華里、北門里、忠孝里、曹公里、海光里、大寮區後庄里、三民區寶業里(澄清路以東)、本揚里(澄清路以東)。停水戶數共計4萬7985戶。

水壓降低地區為鳳山區忠義里、中和里、鎮西里、鳳崗里、縣衙里、光明里、新興里、瑞興里、瑞竹里、中正里、埤頂里、成功里、南興里、鳳崗里、縣口里、鳳東里、誠德里、美齡里、東門里、三民里、鎮東里、興仁里(澄清路以東)、協和里(澄清路以東)；大寮區中庄里；苓雅區建軍里(澄清路以東)。水壓降戶數為3萬3924戶。

水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

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