1至9月捐乳量少20萬C.C.　台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛

▲今年1到9月捐乳量少20萬C.C.，台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛。（示意圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中醫院11年前成立中區母乳庫衛星站，11年以來，珍貴的母乳不僅提供全國超過300多人次嬰兒受惠，每年領乳量約90到100萬C.C.，捐乳量更是高達150萬C.C.。不過最新統計，今年1到9月不僅捐乳量少了20萬C.C.，捐乳人數也少了3成左右，母乳庫鼓勵產後且泌乳穩定的媽媽們，一起加入捐乳送愛行列。

個管師江冠樺說，母乳蘊含適量的營養和熱量、蛋白質、維他命、其他養分及水分，更能提供寶寶天然免疫力。中區母乳庫衛星站專門提供早產兒、重症兒或母親因疾病而無法親自哺育者領用，產後中的住院寶寶甚至可供應到40週。

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個管師陳美芳則說，院內有一位31歲林媽媽是位先天性心臟病患者，日前早產生下2685公克的兒子，但因擔心服用的藥物會影響寶寶，不敢哺育，加上奶水分泌不足，一度傷心到自責不已。所幸透過台中醫院協助，提供母乳衛教諮詢指導及領乳訊息，經由母乳庫協助，目前林小弟弟已經3個月大，體重健康長成至4500公克。

▲今年1到9月捐乳量少20萬C.C.，台中醫院呼籲媽咪捐乳送愛。（圖／記者游瓊華翻攝）