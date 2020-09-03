遇重大車禍下車搶救獲醫院頒獎　護理師許莉淇：只是將本職做好

▲急診護理師許莉淇下班路過車禍現場救人，獲院方頒愛心獎牌。（圖／衛福部台中醫院提供）

記者李忠憲／台中報導

人美心更美！南投草屯父親節發生酒駕汽機車車禍，草屯鎮公所民政課長林烱欽傷重不治，騎機車的鎮民代表陳家財重傷急救送回一命。現場協助CPR急救的女子，事後證實是衛福部台中醫院急診護理師許莉淇，院方2日頒發愛心獎牌給予肯定，許也謙虛地說，「只是將本職做好！」

上月父親節草屯鎮發生死亡車禍，開車酒駕盧姓男子撞上騎機車雙載的鎮公所民政課長林烱欽與鎮民代表陳家財，林傷重不治，陳重傷急救後幸運康復中，但他本身也酒駕。救援過程中，有一名路過女子在現場協助救助傷患，媒體批露她是一名護理師，並讚揚她的義行。

▲急診護理師許莉淇急診資歷4年多，工作認真態度親和。（圖／衛福部台中醫院提供）

衛福部台中醫院急診室護理長林靜宜看到新聞，眼尖發現竟是自家同仁，也是急診護理師許莉淇，立刻引起院內熱議。院方得知後，在2日的高階主管會議中，特別頒發象徵保護生命的天使之心愛心獎牌，表揚許莉淇。

許莉淇表示，她在急診資歷已4年多，每月會遇到1到2件OHCA（無呼吸心跳）患者，卻是第一次在院外遇到。當時她如往常般開車下班，看到嚴重車禍十分著急，顧不得自己下夜班已經身心俱疲，趕快上前協助CPR，直到救護人員到場接手，甚至還想陪傷患去醫院。她只想盡力搶救，將本職做好，其他根本沒多想。

▲▼院方特別頒發愛心獎牌給許莉淇，讚許她的義行。（圖／衛福部台中醫院提供）

「護理人員天職就是救人！」台中醫院副院長林紹雯說，對於許護理師當天善盡最大努力，幫助在場傷患，她非常引以為榮，院長侯承伯也對她挺身而出，彰顯醫護專業義舉表達讚許與肯定！相信任何一位護理人員遇到也會挽袖協助。

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