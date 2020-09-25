他想毒殺劈腿妻　「毒素融進母奶」竟害親生兒也喝下…當場2屍躺地！

▲洛佩斯遭到另外一半毒殺，連帶哺乳讓嬰兒也死亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西的伊塔佩馬（Itapema）一名男子因為懷疑妻子在外出軌，一氣之下竟在吃的肉裡面下毒，卻沒想到當時自己剛出生的兒子還在喝母奶，毒素透過母體也讓嬰兒吃到，最後導致母子倆都被毒死。男子事後將2人屍體埋在偏遠的地方，還用妻子手機傳訊息想化解親友的懷疑，不料仍被發現。

根據英國《太陽報》報導，36歲的洛佩斯（Josieli Lope）與丈夫生下小孩後，婚姻瀕臨破裂。因丈夫懷疑佩洛斯在外面有男人，多疑猜忌之下時常爆發口角，案發當天洛佩斯吃下了一塊被丈夫下毒的肉，接著又繼續替出生不久的孩子哺乳，最後出現中毒的跡象。

洛佩斯所吃到的毒素隨著母乳傳給了兒子，兩人不久後死亡。洛佩斯的丈夫因為擔心家人會起疑，於是用她的手機傳訊息給洛佩斯較大的兒子與親友，提到自己「要搬到一個很遠的地方」，家人於是起了疑心。親戚們開始打電話，但是卻都沒有人接，洛佩斯的兒子爾後發現，該封訊息可能不是母親寫的，於是決定報警。

警方循線追捕，發現這名男子確實涉有重嫌，於是將他逮捕，男子一開始還表示，洛佩斯狀況不好時，有將母子送醫，但證據卻顯示，男子是將母子倆帶往偏僻處掩埋，目前仍在了解詳細情形。

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