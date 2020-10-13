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7年來第4次失敗　印度「無畏」巡弋飛彈試射8分鐘停止

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▲▼印度自主研發的「無畏」巡弋導彈。(圖／印度軍方檔案照片)

▲印度自主研發的「無畏」巡弋導彈。(圖／印度軍方檔案照片)

實習記者蔡岱樺／綜合報導

印度與中國的邊境情勢緊張，為了因應衝突，印度積極研發軍備。印度國防研究與發展組織（DRDO）於週一上午將1枚自製的飛彈（Nirbhay）從印度西部奧里薩邦（Odisha）的試射場發射到孟加拉灣，然而，僅8分鐘後就停止了，這是自2013年以來第4次Nirbhay巡航導彈的試射失敗。

Nirbhay是北印度語，翻譯為「無所畏懼」，是印度國防研究及發展組織設計和研發的一種遠程全天候亞音速巡弋飛彈。該型飛彈聲稱具有巡飛（loitering）能力，即能夠繞過目標執行幾次機動後再重新瞄準目標，它也可以在多個目標中挑選一個目標進行攻擊。 印度是少數具有設計和開發此類巡航導彈能力的國家之一。

據外媒報導，DRDO官員表示，這枚800公里射程的亞音速導彈發射後僅8分鐘就遇到了障礙，因此結束飛行。在完成試驗後，有可能在未來幾個月內，印度軍方將正式引入巡航導彈，而Nirbhay導彈的試射顯示著印度與中國之間持續緊張的邊界局勢。

另外，由DRDO自主研發的超音速飛彈輔助發射魚雷系統（SMART），在本月5日成功試射，這是繼印度引入布拉莫斯（BrahMos）3倍音速反艦飛彈後，在印度洋安全的另一項突破。

 

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