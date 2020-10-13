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覬覦美色！9歲童「挺身護媽」遭砍亡　他屍前硬上...28歲少婦崩潰

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲28歲少婦慘遭無業遊民闖屋性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

印尼近日發生一起社會案件的悲劇。一位無業遊民覬覦一名28歲少婦的美色，便偷偷觀察她的生活作息，某天趁著婦人的丈夫出門釣魚，便闖入少婦家中性侵，當時也在家中的9歲小孩見狀，便奮力保護媽媽，沒想到卻慘遭遊民殺害。

據馬來西亞《中國報》報導，這起社會案件發生在印尼亞濟特區的Birem Bayeun鎮，事發當晚（9日）36歲的無業遊民闖入當地的一處民宅，當時家中只有28歲的少婦狄娜和其9歲的孩子，由於遊民早已覬覦狄娜的美色，當他知道狄娜的丈夫剛好出門釣魚時，便趁機破門而入施暴。

狄娜9歲的孩子見媽媽被打，於是為了保護媽媽而與遊民扭打，沒想到被遊民以9刀砍死。無恥的兇嫌接著在孩子的遺體前性侵已經崩潰的狄娜，事後還把孩子裝進麻袋扔進河中。

事發後，警方於11日在一處足球場逮捕兇嫌，不過兇嫌不願意透露丟棄屍體地點。一直到警方和村民的搜索下才發現孩子屍體，屍體衣衫完整漂浮在河上。警方表示，從孩子的屍體發現在左肩、脖子、下巴、右手都有多處刀傷，手法相當冷血。目前家人也已將他安葬。

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▲兇嫌（圖中光著上身者）9刀砍死保護媽媽的孩子。（圖／翻攝自《中國報》）

 

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