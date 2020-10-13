供水艱困區又遇57年來首見沒颱風！彰化啟動長期2時段減壓供水

▲自來水公司第11區營業處呼籲水情吃緊請縣民節約用水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

台水公司彰化第11區管理處指出，今年度罕見57年來豐水期沒有颱風侵台，雖然風調但雨不順，卻未能藉由颱風帶來豐沛的雨量，恐影響水資源的調度，尤其彰化地區無水庫備援，未來水情無法樂觀看待，處長曾良琳啟動水源調度機制因應，並呼籲彰化鄉親切莫輕忽水情，共同節約用水。

曾良琳指出，彰化縣內26鄉鎮每日需要40.5萬公噸的民生用水，因轄內無水庫長期仰賴台中及雲林縣市支援，原本就屬於供水艱困地區，長期以來都在下午12時30分至16時30分及夜間10時30分至隔天凌晨5時許，分2時段減壓供水。

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今年度因為新冠肺炎疫情因素部分產業受到影響用水量銳減，但彰化地區的民生用水卻逆勢成長3.52%，也使得11區處供水負擔異常沉重，曾良琳分析原因為彰化縣境內鄉村地區山泉水及地下水使用普遍，多數民眾家中兼具兩種供水系統，當豐水期時多使用地下水及山泉水，但如果像今年降雨量不如預期時自來水的使用量就會明顯的增加，且受到新冠肺炎疫情影響民眾勤洗手防疫用水也有所成長。

▲台水11區處並提供7招省水小撇步宣導資料給民眾。（圖／記者唐詠絮翻攝）

曾良琳籲請民眾除了落實防疫勤洗手外，也要配合在生活中落實節約用水，減少非必要性的自來水使用如洗車或沖洗外牆道路等。同時檢查居家用水設備有無內線漏水、洗碗洗衣生活用水回收再利用、採用具有省水標章的用水設備等做法，都是隨手就可以實際行動的節水方法。

台水11區處並提供7招省水小撇步宣導資料給民眾：

1. 刷牙-用水杯裝水刷牙，隨手關緊水龍頭

2. 洗臉洗手-調整龍頭用水量，乾淨用水勤回收

3. 廁所-換裝省水型馬桶，水箱漏水快維修

4. 洗澡-盆浴方式改淋浴，洗澡時間要縮短

5. 洗碗-碗盤油汙先擦洗，盆槽裝水來洗濯

6. 洗衣服-適當控制洗滌物，分類洗濯才省水

7. 使用使用標章器材-提高用水效率，省水又省錢

台水11區處也將以上7招省水小撇步印製成精美貼紙，並備有節水36招的宣導手冊歡迎民眾至彰化各地自來水營運服務所索取

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